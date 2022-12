Nubank devolverá dinheiro em casos de furto ou roubo

No final de outubro o Nubank anunciou mais uma novidade em sua plataforma, uma proteção adicional para os clientes que assinam o seguro para celular do banco digital. O novo recurso deve proteger os usuários contra movimentações suspeitas após roubo ou furto do aparelho celular.

Vale informar que a proteção deve cobrir movimentações feitas nas primeiras 24 horas após o roubo. Assim como todos os outros serviços do Nubank, a novidade está sendo disponibilizada aos poucos para os clientes da fintech.

“O objetivo da função é trazer mais tranquilidade caso a pessoa tenha o aparelho roubado ou passe por uma situação de ameaça, em que é obrigada a fazer transações a partir da sua conta do Nubank, usando Pix e outros tipos de transferências, como empréstimo e recarga de celular”, explica o Nubank em seu blog.

Mais informações sobre a novidade do Nubank

Como já dito anteriormente, a novidade do Nubank Celular Seguro deve proteger os clientes de transações suspeitas após furtos, roubos ou até mesmo daquelas realizadas sob ameaça. O seguro deve cobrir transações feitas via PIX, cartão virtual e quaisquer outras operações.

“O prejuízo do cliente não se limita ao valor financeiro e do aparelho celular, inclui também e, sobretudo, o quê pode ser feito na sua conta e com os cartões virtuais disponíveis no aparelho. Pensamos numa solução que ampare os nossos clientes nestas ocasiões, em linha com a prioridade do Nubank de oferecer as melhores inovações tecnológicas e para cumprir com o compromisso de manter a segurança” afirma Burke Deutsch, líder da área de seguros do banco digital.

A novidade do Nubank voltada para a proteção digital de aparelhos celulares vem de uma parceria com a seguradora americana Chubb. Além disso, o Nubank também criou o Modo Rua para proteger seus clientes, um serviço que limita o valor de transações pelo aplicativo quando o usuário está fora de casa.

Saiba como contratar o seguro para celular

Antes de contratar o Nubank Celular Seguro, os usuários da instituição podem fazer uma simulação no aplicativo que leva apenas alguns segundos. O processo de contratação também é bastante simples. Os clientes devem abrir o App, tocar em “Seguro de Celular” e depois em “Quero saber mais”.

O próximo passo é inserir o número IMEI do aparelho celular e preencher o número correspondente ao chip/sim 1. Na hora de contratar uma cobertura é possível personalizar o seguro da forma desejada, podendo cobrir as seguintes situações: roubo e furto, danos acidentais e Transações Digitais.

Vale informar que os usuários podem selecionar todas as opções, ou seja, a cobertura total. A possibilidade de definir os serviços faz com que o valor mensal do seguro seja diferente para cada usuário. Por fim, basta escolher a forma de pagamento, ler os Termos e Condições e confirmar a operação digitando a senha de quatro dígitos.

De acordo com o banco digital, o Nubank Celular Seguro possui 30 dias de carência contados a partir da contratação. Mais informações sobre o serviço podem ser obtidas nos canais oficiais da instituição.