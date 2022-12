Nubank está depositando R$ 300 na conta dos clientes: veja como ganhar

Os clientes do Nubank, em especial os fãs de futebol, podem receber diversos prêmios do banco digital durante esta Copa do Mundo. Desta vez, os usuários da fintech podem concorrer aos benefícios por meio do NuBolão, nova ação que está oferecendo 100 prêmios toda semana, até o fim do torneio mundial.

O Nubank está sorteando, semanalmente, 400 prêmios de R$ 400, divididos em R$ 300 em dinheiro e R$ 100 em voucher para que o vencedor utilize no McDonald’s.

É importante salientar que a cada palpite do cliente será dado um número da sorte. Além disso, participando de grupo privado, o palpiteiro pode receber mais 5 números, ou seja, quanto mais opinar, mais chances o cliente terá de ser premiado.

Como funciona a premiação?

Como já mencionado, o cliente concorre aos prêmios a cada palpite dado por meio do NuBolão. De acordo com a fintech, quanto mais o usuário opinar, mais chances têm de ganhar os prêmios.

De acordo com o Nubank, a premiação está acontecendo da seguinte forma:

Para o ranking geral na fase de grupos

1º lugar- R$ 20 mil nas Caixinhas do Nubank mais um voucher de R$ 3 mil para utilizar no McDonald´s;

2º lugar – R$ 12 mil nas Caixinhas do Nubank mais um voucher de R$ 3 mil para utilizar no McDonald´s;

3º lugar – R$ 5 mil nas Caixinhas do Nubank mais um voucher de R$ 3 mil para usar no McDonald´s.

Para o ranking geral do final da copa do mundo

1º lugar – R$ 60 mil depositados nas Caixinhas do Nubank mais um voucher de R$ 3 mil para usar no McDonald´s;

2º lugar – R$ 35 mil depositados nas Caixinhas do Nubank mais um voucher de R$ 3 mil para utilizar no McDonald´s;

3º lugar – R$ 20 mil depositados nas Caixinhas do Nubank mais voucher de R$ 3 mil, para utilizar no McDonald´s.

É importante salientar que os interessados já podem dar início aos palpites a partir do dia 27 deste mês e será finalizado o prazo no último dia de jogo do mundial.

Como participar do NuBolão?

O novo recurso está liberado no aplicativo do Nubank desde o dia 20 de novembro. De acordo com a fintech, para participar, o cliente deve ter idade mínima de 18 anos e ser titular de uma conta ativa no banco digital.

Para dar início ao procedimento, clique na opção “NuBolão”, localizada na página inicial do aplicativo, e envie seus palpites. Os interessados que ainda não possuem uma conta no banco digital, podem se tornar clientes até o final da Copa do Mundo e assim concorrer aos prêmios.