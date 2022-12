NUBANK está liberando R$50 nos cartões dos clientes em dezembro

O Nubank oferece diversas vantagens aos seus clientes. A ferramenta mais requisitada no banco digital se trata do cartão de crédito, que além de possuir diversos benefícios, não tem anuidade.

Inicialmente, o banco digital disponibiliza o valor de R$ 50 de crédito no cartão dos cidadãos que abrem conta na fintech. Todavia, a sua aprovação passará por uma análise com base em diversos critérios e, muitas vezes quando liberado, o limite não agrada os clientes.

Quando concedido o cartão de crédito para um cliente cujo as condições financeiras são mais baixas, o limite inicial costuma ser fixado no valor de R$ 50, enquanto os clientes com scores de crédito menores costumam ter o limite de crédito negado.

Constantemente, clientes endividados, com atrasos em pagamentos ou score baixo não conseguem ter acesso a tantos benefícios financeiros. Entretanto, com o objetivo de ajudar os seus clientes, o Nubank oferece um limite, como uma maneira de analisar as condições do cliente, e assim, no futuro, conceder o aumento do limite de crédito.

Principais dicas para aumentar o limite do cartão de crédito

Dessa forma, confira a seguir, cinco dias que permite o aumento do limite do cartão:

Pagamento regular da fatura do Nubank

Demostrar responsabilidade com as dívidas da instituição deve ser o primeiro passo para a conquista de mais crédito. Neste sentido, pagar as faturas até as datas de vencimento deve ser uma ação constante.

Concentrar os gastos no cartão

Utilizar o limite total disponível, bem como optar por reunir todos os gastos possíveis no roxinho é uma ótima maneira de chamar a atenção da fintech. Isso porque, o Nubank pode entender que precisa de mais crédito.

Manter o nome limpo

Vale ressaltar que deixar de pagar alguma dívida a ponto de ter o nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito pode dificultar a concessão de mais limite. Por isso, as contas devem andar sempre em dia.

Atualizar a renda no aplicativo

Caso aconteça uma ampliação da renda, a informação deve constar no aplicativo do banco digital. Através disso, uma margem maior pode ser efetuada, considerando o novo capital financeiro.

Construir um relacionamento com o Nubank

Por fim, mas não menos importante, construa um relacionamento com a instituição financeira. Pode-se alcançar a meta ao contratar outros serviços oferecidos, como seguros, investimentos, entre outros.