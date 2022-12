Nubank impressiona clientes e libera de R$ 1 milhão; veja como participar

O Nubank lançou recentemente uma nova promoção em que os clientes poderão concorrer a até R$ 1,05 milhão em prêmios. Trata-se do NuEsquenta, novo jogo de perguntas e respostas sobre a Copa do Mundo da FIFA.

De acordo com o banco digital, o jogo será conduzido pelo jornalista e influenciador Casimiro e deve ser realizado com o objetivo de testar o conhecimento dos brasileiros sobre o futebol.

NuEsquenta

A princípio, é importante destacar que o NuEsquenta será disponibilizado gratuitamente para os clientes e não-clientes do Nubank. O game será composto por rodadas de 12 questões.

Segundo com o banco digital, cada participante terá até 10 segundos para responder cada pergunta no decorrer das fases. A regra para chegar até a final é acertar todas as perguntas do jogo. Dessa forma, caso erre alguma resposta, o concorrente será eliminado automaticamente.

O jogo estará disponível para os participantes sempre uma hora antes do início de sete partidas importantes da Copa do Mundo. Segundo o Nubank, premiará o valor de R$ 150 mil para quem conseguir acertar todas as perguntas.

Quem pode participar do NuEsquenta?

Como já mencionado, tanto clientes como os não-clientes do Nubank poderão participar da ação. Para jogar, é necessário ter idade acima de 18 e residir no Brasil.

É importante salientar que o jogo ocorre por meio de um web-app. Dessa forma, para ter acesso, não será necessário instalar nenhum aplicativo ou obter no celular o aplicativo do banco digital.

Portanto, basta acessar o site do NuEsquenta e realizar o cadastro. Os interessados já podem dar início ao cadastramento desde o dia 10 de novembro. A inscrição poderá ser realizada até o dia 18 de dezembro, às 11:30.

Calendário dos jogos

Dia 24/11 às 15h, Brasil x Sérvia;

Dia 28/11 às 12h, Brasil x Suíça;

Dia 02/12 às 15h, Brasil x Camarões;

Dia 18/12, às 11h, 1 hora antes da grande final da Copa do Mundo.

É importante ressaltar que as datas da quarta, quinta e sexta rodada dos jogos ainda não foram definidas.

Nubank pode liberar limite de até R$5 mil

O Nubank, como muitos já sabem, é um dos bancos digitais mais procurados no Brasil. Isso ocorre porque a fintech conta atualmente com vários serviços e vantagens aos seus usuários, como, por exemplo, o cartão de crédito que não tem cobrança de anuidade. No entanto, quando ocorre a liberação do crédito, nem sempre agrada aos clientes.

Dessa forma, o Nubank traz uma ferramenta que reserva parcial ou totalmente o saldo para ser utilizado como crédito. Sendo assim, o cliente que deseja realizar uma compra no valor de R$ 600, por exemplo, pode depositar o valor em sua conta e reservá-lo como limite de crédito.

O valor depositado na conta e utilizado como crédito fica indisponível para uso até que a fatura do cartão seja paga. Após a efetuação do pagamento, acontece a liberação do valor, ficando a critério do cliente de como o dinheiro será utilizado.

No entanto, é válido salientar que, caso o pagamento não seja efetuado até a data de vencimento, o banco utilizará do saldo reservado para quitar a fatura.

De acordo com informações do Nubank, o cliente pode usar um saldo de até R$ 5 mil na função de construir limite no cartão de crédito. Além disso, o cliente consegue fazer compras nacionais e internacionais, tanto presencialmente quanto virtualmente.

Como utilizar a ferramenta no Nubank que libera saldo de até R$5 mil?

Em primeiro lugar, acesse o aplicativo Nubank; Entre no menu de cartões de crédito; Clique na opção “Ajustar limite”; Por fim, toque em “Reservar como limite” e informar o valor desejado.

Vantagens do novo recurso

Embora não pareça tão vantajosa para alguns clientes, tendo em vista que é o cliente quem disponibiliza o seu próprio limite, a função pode ser muito útil para aqueles que não contam com crédito pré-aprovado.

“Esse cartão funciona assim por um motivo simples: em vez de negar acesso a um cartão de crédito, estamos possibilitando que você construa um histórico de crédito com a gente: ao reservar um limite e pagar sua fatura por um tempo, nosso sistema pode fazer uma nova análise futura com base no seu comportamento e, com mais informações, te conceder um limite pré-aprovado”, explica o Nubank.

Como conseguir o aumento do seu limite de crédito no Nubank?

Primeiramente, para definir o valor do limite que cada cliente terá disponível, o banco digital utiliza uma tecnologia baseada em algoritmos.

Dessa forma, quem não possui condições financeiras boas, como um poder de compra maior, por exemplo, serão mais beneficiados com o crédito.