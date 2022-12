Nubank lança recurso de pagamentos online; confira os benefícios

O NuPay é o novo recurso de pagamentos online do Nubank. Com ele, é possível fazer compras direto do aplicativo do banco, sem complicações. Além disso, esses pagamentos podem ser no débito ou parcelado em até 24 vezes sem juros.

Para saber mais sobre a novidade do Nubank, e como funciona, continue lendo este artigo!

NuPay do Nubank

Em suma, o NuPay funciona como um serviço de pagamentos via cartão de crédito ou débito para e-commerce. Dessa forma, o consumidor consegue fazer suas compras dentro do próprio aplicativo, com mais comodidade. Além disso, há condições especiais para quem usar o recurso, como juros, taxas zero e sem consumo do limite do cartão de crédito.

Todavia, o melhor da novidade é que, ao usar o NuPay, não é preciso informar os dados bancários para as lojas virtuais. Ademais, os lojistas também contam com menores taxas, o que acaba beneficiando ambos os lados do mercado consumista. Como já informado, também é possível parcelar as compras sem juros em até 24 vezes.

De acordo com o banco digital, o objetivo com a nova funcionalidade é ajudar o maior número de clientes. No mais, o recurso também proporciona maior segurança para os usuários, que não precisarão mais fornecer dados bancários em compras pela internet. No entanto, para comprar pelo NuPay, você deve fazer seus pedidos em e-commerces parceiros, como:

Para mais informações sobre o NuPay, acesse o artigo publicado pelo Nubank e tire suas dúvidas.

Como pagar pelo NuPay?

Veja o passo a passo:

Escolha a opção “Nubank” no pagamento do e-commerce; Neste momento, você será é transferido para o aplicativo ou site do Nubank, a depender da via de compra; Em seguida, escolha entre as opções de crédito parcelado em até 24x com juro zero (depende da parceria que a loja tem com o Nubank) ou débito; Por fim, confira os dados e confirme a compra, digitando a senha.

NuInvest do Nubank

A NuInvest é uma plataforma de investimentos 100% digital do Nubank. Embora a empresa já tenha em seu aplicativo outros produtos de investimentos. A nova opção funciona em aplicativos diferentes.

Portanto, mesma que a pessoa já seja cliente da fintech, será preciso fazer um novo cadastro para poder investir. Porém, que já usa a Easynvest não precisa fazer nenhuma mudança, já que seus investimentos continuam na mesma plataforma.

Como criar uma conta na NuInvest?

Para criar uma conta na NuInvest é necessário acessar o site ou baixar o aplicativo correspondente. O procedimento é totalmente online e sem tarifas de manutenção, basta seguir os passos abaixo:

Acesse o site ou aplicativo NuInvest (disponível para Android e iOS); Clique em “Abrir sua Conta” e siga os passos indicados; Preencha as informações pessoais: nome completo, CPF e e-mail; Crie uma senha; Leia e aceite os Termos de Uso; Selecione a opção “Começar” e continue o preenchimento do formulário; Leia o contrato de intermediação e aceite as regras da instituição; Por fim, conclua o cadastro e volte à tela inicial para acessar sua conta.