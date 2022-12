Nubank surpreende clientes com função de parcelamento de compras

Para os brasileiros, um dos maiores benefícios já concedidos nos últimos tempos se trata do parcelamento de compras. Isso porque, adquirir um produto à vista em algumas situações pode ser impossível para muitos consumidores.

Pensando nisso, o Nubank disponibilizou o NuPay, serviço de pagamentos com cartão de crédito ou débito para o e-commerce. Com o novo recurso, os clientes da fintech podem realizar suas compras por meio do próprio aplicativo do banco.

Com o objetivo de ajudar ainda mais os seus clientes, o Nubank disponibiliza diferentes opções de pagamento, que podem variar entre transações à vista, débito, ou até mesmo no crédito, parcelado em até 24 vezes sem juros. De acordo com o banco digital, a nova função proporciona mais segurança, uma vez que para realizar uma compra não é necessário fornecer aos comerciantes seus dados bancários.

Compras em até 24 vezes

A nova ferramenta proporciona o pagamento da compra ou o serviço à vista com débito em conta ou parcelada em até 24 vezes, sem juros. Neste último caso, o valor é cobrado todos os meses na fatura.

Confira as vantagens que o recurso pode traz para os varejistas:

Aumento no volume de vendas;

Maior taxa de aprovação e aumento do poder de compra;

Simplifica ação dos processos operacionais no cotidiano do varejo;

Redução na necessidade de ter muito capital de giro;

Corte de custos com intermediários, ferramentas antifraude e chargeback.

Já para os clientes, as principais vantagens são a segurança e agilidade em pagar pelas compras feitas pela internet. Todavia, vale ressaltar que a novidade ainda em fase de testes, no entanto, em breve ser ser lançada pelo Nubank.

Como conseguir o aumento do seu limite de crédito no Nubank?

Primeiramente, para definir o valor do limite que cada cliente terá disponível, o banco digital utiliza uma tecnologia baseada em algoritmos.

Dessa forma, quem não possui condições financeiras boas, como um poder de compra maior, por exemplo, serão mais beneficiados com o crédito.

Dicas para aumentar o limite do cartão Nubank

Evite atrasar o pagamento de contas e faturas;

Pague antes da data de vencimento ou até a data;

Escolha data de vencimento da fatura de acordo com o pagamento do seu salário;

Não pague o valor mínimo da fatura, pois isso irá ativar o crédito rotativo;

Mantenha a renda mensal atualizada no aplicativo do Nubank ;

; Utilize o cartão de crédito com frequência;

Use bastante o cartão sem ultrapassar o limite;

Não tenha dívidas.

Além disso, outro fator que pode ajudar o cliente é não ter o nome sujo em órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa. Estar negativado faz com que o score de crédito caia rapidamente, consequentemente diminuindo as chances de conquista de um limite maior.