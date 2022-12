Nubank SURPREENDE e libera DINHEIRO EXTRA antes do Ano Novo

Clientes do Nubank podem solicitar um empréstimo pessoal com condições especiais. Com ele, o contratante paga a primeira parcela da dívida após 3 meses. Além disso, é possível pagar o valor tomada em até 24 vezes.

O contratante ainda pode escolher a melhor data de pagamento e a quantidade de parcelas que deseja pagar o empréstimo pelo aplicativo. No entanto, a funcionalidade é disponibilizada somente para as pessoas que já possuem uma conta no Nubank.

Desse modo, para descobrir se há limite pré-aprovado, o usuário deve acessar o aplicativo e conferir as condições de contratação.

Como contratar o empréstimo pessoal do Nubank?

Veja a seguir como contratar o empréstimo:

Abra o aplicativo do Nubank (disponível para Android e iOS); Clique na aba “Empréstimo”; Selecione a opção “Simular Empréstimo”; Informe a razão da contratação do empréstimo; Defina a modalidade; Informe o valor desejado; Escolha a quantidade de parcelas; Indique a melhor data de pagamento (com carência de até 3 meses); Confira as condições disponibilizadas; Se concordar com as condições apresentadas, finalize a operação.

No que se refere ao pagamento do empréstimo, ocorre mensalmente através da conta do banco digital. Ou seja, o cliente deve depositar o valor da parcela em sua conta para que seja descontado na data de vencimento. Caso a quitação não seja realizada na data prevista, é cobrada uma multa fixa de 2%, além dos juros.

Empréstimo consignado do Nubank

Em agosto, o Nubank anunciou que planeja oferecer empréstimo consignado aos seus clientes. Diante disso, em reunião com especialistas do BTG e Goldman Sachs, a fintech afirmou que já fechou os acordos necessários com órgãos federais.

O objetivo é lançar o mais novo serviço no primeiro semestre do ano que vem, no momento, o consignado do banco digital ainda está em fase de testes. Desse modo, a intenção é utilizar US$ 650 milhões para inovação dos produtos.

A nova linha é voltada aos aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e servidores públicos. Trata-se de uma nova estratégia da empresa para ampliar os seus serviços bancários.

Desse modo, não diferente, o empréstimo consignado permitirá um desconto automático na folha de pagamento, especialmente do contracheque do INSS. Além disso, o negócio oferecerá as taxas mais baixas.

Lembrando que, como funciona semelhante a um crédito pessoal do INSS, quem aderir a modalidade receberá valores inferiores ao comum. Todavia, o empréstimo é importante para quem deseja ter autonomia financeira.

No mais, é importante ressaltar que o Nubank pretende liberar novos produtos, como a antecipação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e a possibilidade de contratar empréstimos por meio de investimentos.