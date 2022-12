Número de casos ativos de Covid-19 na Bahia chega a 9 mil

Foto: Bruno Concha/Secom

O número de casos ativos de Covid-19 na Bahia chegou a 9.001 nesta quarta-feira (7), segundo dados divulgados pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab). Destes registros, 2.941 seguem ativos. Nas últimas 24h, também foram contabilizadas 15 mortes provocadas pela doença.

Ainda de acordo com o boletim, dos 1.732.712 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.692.793 já são considerados recuperados e 30.918 tiveram óbito confirmado. Os dados ainda podem sofrer alterações, conforme divulgou a Sesab.

O boletim epidemiológico desta quarta-feira contabiliza também 2.062.433 casos descartados e 365.644 em investigação.

Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas desta quarta-feira.

Na Bahia, 70.151 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.

Vacinação

Até o momento, a Bahia contabiliza 11.710.352 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.874.266 com a segunda dose ou dose única, 7.589.950 com a dose de reforço e 2.778.398 com o segundo reforço.

Do público de 5 a 11 anos,1.075.460 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 744.558 já tomaram também a segunda dose.

Do grupo de 3 a 4 anos, 67.791 tomaram a primeira dose e 27.399 já tomaram a segunda dose.

Do grupo de 6 meses a 2 anos, 1.937 tomaram a primeira dose.

