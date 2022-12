O AVISO para quem vai receber o abono salarial PIS/PASEP

O PIS/PASEP é um direito de todo cidadão que trabalha com carteira assinada, mas você sabe como calcular o valor do PIS/PASEP de acordo com o tempo trabalhado? Essa é uma dúvida muito comum e, agora com a chegada do final do ano, é algo que muitas perguntas tornam a se perguntar!

O pagamento desse benefício é proporcional ao período de atuação, portanto, o cidadão deve ficar atento aos meses trabalhados para que não haja dúvidas na hora de sacar o abono.

É preciso também ficar de olho no calendário de pagamento, pois a liberação do PIS/PASEP para 2023 vai beneficiar os trabalhadores que tiveram registro em 2021.

Quer saber mais sobre como funciona esse benefício? Então não deixe de nos acompanhar até o final e confira todas as informações necessárias para você não perder tempo e nem dinheiro!

Saiba como funciona e onde verificar o valor do PIS/PASEP

O PIS/PASEP ainda está disponível para os trabalhadores que não fizeram o saque neste ano. Isso porque, a data se prolongou para que o abono fosse liberado para aqueles que por algum motivo esqueceram do dinheiro nos bancos.

Até o final de dezembro o cidadão pode procurar a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil para reaver os valores. Porém, após essa data é necessário aguardar até a liberação do próximo calendário para efetuar o saque.

O PIS é um benefício oferecido para trabalhadores do setor privado, já o PASEP é destinado aos servidores públicos, para ambos o cálculo é feito a partir das parcelas proporcionais ao tempo de serviço.

Como calcular o PIS/PASEP 2023

Antes de tudo, o trabalhador deve conhecer seus direitos trabalhistas. O PIS/PASEP, por exemplo, é um benefício que tem como prioridade ajudar as famílias a garantir uma renda extra de acordo com o tempo de trabalho.

Sendo assim, todo cidadão que tem carteira assinada e trabalhou por pelo menos um mês do ano base e está registrado no PIS há mais de cinco anos tem direito ao abono.

O cálculo do valor do PIS corresponde ao número de meses trabalhados multiplicados por 1/12 do salário mínimo. Esse ano, por exemplo, o salário foi de R$1.212,00, mas, se o cidadão trabalhou somente um mês em 2020, o valor a ser recebido será de R$101,00 e assim sucessivamente.

Quem tem direito a receber o PIS/PASEP

Neste ano o PIS já beneficiou mais de 21 milhões de pessoas, enquanto o PASEP atingiu o número de 2,7 milhões de beneficiários. Porém, essa estatística ainda pode crescer, pois até o dia 29/12/2022 ainda está disponível o saque para aqueles que ainda não retiraram o abono referente ao ano de 2020.

Para ter direito ao PIS/PASEP, o trabalhador precisa completar alguns requisitos. Confira quais são eles: trabalhar com carteira assinada por no mínimo um mês referente ao ano base, receber em média até dois salários mínimos por mês e estar inscrito no PIS por pelo menos cinco anos.

Portanto, fique atento a essas informações. Veja se você tem direito a esse abono Salarial e aproveite a data estendida para receber uma ajuda extra para esse final de ano.

Confira o valor do PIS/PASEP 2023 e as datas

A expectativa para o pagamento do PIS/PASEP 2023 é bem grande, pois se o calendário do ano que vem seguir o mesmo desse, os depósitos serão realizados no início do ano.

Vale lembrar que o cronograma de pagamentos do abono está atrasado devido a pandemia do Covid-19, porém o calendário entra em vigor sempre em fevereiro. Sendo assim, só nos resta esperar até a liberação das datas para sabermos os dias dos pagamentos e seus valores.

O que se sabe é que o valor para recebimento não ultrapassa o salário mínimo. Mas, a expectativa é que esse número seja maior para 2023 com o aumento do salário.

Por fim, se você trabalhou em 2020 com carteira assinada, deve procurar a Caixa Econômica Federal para ver se tem direito ao PIS. Mas, se seu benefício é o PASEP, procure o Banco do Brasil para se informar.

Dessa forma, não se esqueça de fazer essa conferência até o dia 29/12/2022. Assim, será possível ver se você tem direito a um dinheiro extra para passar o final de ano mais tranquilo financeiramente!

Esperamos que as informações trazidas no post de hoje você tenha todas as respostas necessárias para sanar suas dúvidas. Assim, será possível saber com precisão qual o real valor do seu PIS/PASEP, bem como a maneira de procurar por esse número sem erros!

Se essa publicação foi útil para você, certamente poderá ajudar a esclarecer esse tema com outras pessoas. Que tal compartilhar e tornar essa informação ainda mais acessível?