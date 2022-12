O AVISO para quem vai receber os benefícios do INSS

Os cidadãos que desejam entrar com a solicitação da aposentadoria ou qualquer outro benefício do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), devem estar atentos no momento de preencher o requerimento com as informações necessárias, por meio do site ou aplicativo Meu INSS.

Isso porque, pelo fato de a análise ser feita por um sistema robotizado, é importante que todas as informações estejam corretas, para evitar a negativa do pedido, principalmente em casos de solicitação da aposentadoria.

Incialmente, para a solicitação de um benefício do INSS, é necessário que o segurado tenha em mãos os documentos necessários, como a carteira de trabalho, RG, guias de contribuição, declarações e Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), caso seja necessário.

Como solicitar a aposentadoria pelo Meu INSS?

Por ser 100% online, o procedimento é mais simples e rápido. Portanto, com os documentos já em mãos, basta seguir o passo a passo abaixo para solicitar o seu benefício:

Acesse o Meu INSS (disponível por meio do site ou aplicativo);

Clique em “Novo Pedido”;

Na aba “Aposentadorias e CTC e Pecúlio”, clique em “Aposentadoria por Tempo de Contribuição”.

Nesse momento, o segurado deve se atentar às informações inseridas no requerimento. O indicado é que o interessado revise e, caso necessário, faça correções. Isso porque, como já mencionado, os dados são de extrema importância no momento da análise do benefício.

Erros que podem fazer seu pedido ser negado

De acordo com profissionais, os erros mais comuns que fazem com que o pedido da aposentadoria do INSS seja negado são esses:

Vínculo empregatício sem data de saída no CNIS;

Períodos pagos ou informados à Receita Federal fora de prazo;

Falta do documento Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) para comprovação de períodos trabalhados com exposição a agentes nocivos;

Períodos anteriores a 1975 que não estão no CNIS;

Períodos com contribuição abaixo do salário mínimo;

Se o período pago abaixo do salário mínimo foi como empregado, é necessário que a diferença pelo DARF no código 1872 seja paga.

Como anexar os documentos solicitados?

A princípio, o segurado deve estar atento quanto a ordem de anexo dos documentos no Meu INSS, pois isso é muito importante na análise automática do pedido do benefício.

Dessa forma, o solicitante deve anexar a documentação necessária na aba “Anexos”. No entanto, é necessário que cada documento seja destacado em seu campo específico.

Caso falte algum documento para conclusão da análise, o sistema do INSS solicitará automaticamente ao segurado.

Importante salientar que os documentos devem ser enviados seguindo essas regras:

Estar legíveis e sem rasuras

Devem ser digitalizados em formato PDF

O documento deve ser colorido, ter 24 bits e qualidade de 150 DPI

O tamanho de cada arquivo é de até 5MB

Todos os arquivos não podem passar de 50MB