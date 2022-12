O conteúdo não pode ser exibido erro

Recentemente, muitos usuários relataram enfrentar o erro ‘O conteúdo não pode ser exibido porque o controle S/MIME não está disponível. Este é um erro comum para os usuários do Outlook Web Access (OWA) no Internet Explorer. S/MIME significa Secure/Multipurpose Internet Mail Extension. Este é um software de criptografia e assinatura de e-mail padrão do setor que aprimora a segurança do e-mail. O S/MIME garante que o e-mail seja autenticado e que o conteúdo do e-mail não seja alterado. Porém, devido a esse erro, os usuários não conseguem abrir os e-mails e baixar os anexos.

Este erro é relatado por usuários que usam Windows 7, Windows 8 e Windows 10/11. Se você está enfrentando esse erro, siga as etapas abaixo para corrigi-lo.

Razões por trás de enfrentar esse erro

Existem muitas causas pelas quais esse erro ocorre. Se você encontrar ‘O conteúdo não pode ser exibido porque o controle S/MIME não está disponível‘ mensagem de erro, então pode ser devido aos seguintes motivos-

Você pode enfrentar esse erro após uma atualização. Além disso, você pode resolver esse erro adicionando a página OWA à exibição Compatível.

Esse problema pode surgir se o S/MIME não estiver instalado corretamente em seu dispositivo.

Se o Internet Explorer não estiver sendo executado como administrador, algumas de suas funções podem não funcionar e causar esse problema.

Corrigir o erro ‘O conteúdo não pode ser exibido porque o controle S/MIME não está disponível’ 2023

A seguir estão alguns métodos ou maneiras de corrigir o erro O conteúdo não pode ser exibido porque o controle S/MIME está indisponível.

Adicione sua página OWA em sites confiáveis ​​e use o modo de exibição de compatibilidade

A primeira maneira de corrigir esse erro é adicionando sua página OWA aos sites confiáveis ​​e, em seguida, usando a exibição de compatibilidade. Siga as etapas fornecidas para resolver este problema-

Primeiro, abra o Internet Explorer no seu dispositivo e clique em Configurações (ícone de engrenagem) no canto direito.

No menu suspenso, clique em Opções de Internet.

Agora, clique no Segurança guia e Sites debaixo de Sites confiáveis .

Agora, cole o link na sua página OWA e clique no botão Adicionar opção.

Desmarque a caixa de seleção dizendo Exigir opção de verificação do servidor (https:) para todos os sites nesta zona .

Agora, vá para a página inicial do Internet Explorer e abra o Definições menu novamente. A partir daqui, selecione Configurações do Modo de Exibição de Compatibilidade .

Agora, novamente, uma nova janela aparece. Cole o mesmo link aqui e clique no botão Adicionar botão. Depois disso, clique no botão Perto botão.

Agora, você pode verificar se seu problema foi corrigido ao acessar e-mails no OWA.

Instalar S/MIME

Esse problema também pode surgir se você não tiver instalado o S/MIME em seu dispositivo ou se estiver instalado incorretamente. Portanto, você pode instalá-lo no seu dispositivo usando as seguintes etapas:

Em primeiro lugar, abra o seu cliente OWA e assine nele. Agora, clique no Opções botão e depois no Ver todas as opções botão.

Agora, clique no Definições opções e o S/MIME aba.

Aqui clique no Baixar o controle S/MIME opção.

Agora, S/MIME começa a baixar.

Quando o download estiver concluído, você deve atualizar o navegador.

Agora, uma página da web se abre que diz: ‘ Este site deseja executar o seguinte complemento.’ Clique com o botão direito do mouse sobre ele e selecione o Executar complemento em todos os sites opção.

Uma janela de aviso de segurança aparecerá; Clique em Corre.

Isso instalará o S/MIME e você não deverá mais enfrentar esse problema.

Execute o Internet Explorer com privilégios administrativos

Você pode enfrentar o erro ‘O conteúdo não pode ser exibido porque o controle S/MIME não está disponível’ se não tiver concedido privilégios administrativos ao Internet Explorer. Siga as etapas fornecidas para fazer o mesmo

Em primeiro lugar, abra Explorador de arquivos pressionando o Windows + E combinação de teclas e visite o seguinte endereço- C:\Arquivos de Programas\internet explorer

Aqui, clique com o botão direito em iexplore.exe arquivo e, em seguida, clique no Propriedades.

No Propriedades janela, dirija-se ao Compatibilidade aba.

Agora, marque a caixa de seleção para o Execute este programa como administrador opção e, em seguida, clique em Aplicar e depois OK.

Agora, você pode verificar se o problema foi resolvido e corrigido ou não.

Conclusão

Estas foram algumas etapas de solução de problemas para ajudar a corrigir o problema que você está enfrentando. Se você continuar recebendo o erro ‘O conteúdo não pode ser exibido porque o controle S/MIME não está disponível’ ao usar o OWA no Internet Explorer para gerenciar seus e-mails, este artigo o ajudará a corrigi-lo. Geralmente, esse erro ocorre quando o S/MIME não está instalado ou quando a permissão correta não é fornecida. Você pode seguir as etapas mencionadas aqui para corrigir esse problema.

