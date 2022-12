o dia em que Margareth Menezes gravou o primeiro DVD

Foto: Reprodução/Youtube

Que o palco do Festival de Verão é um sucesso todo mundo já sabe, mas você sabia que Margareth Menezes, confirmada como ministra da Cultura nesta quinta-feira (22), gravou o primeiro DVD da carreira em um show do FV?

A apresentação aconteceu na edição de 2004, onde foi gravado um registro para lançamento em CD e DVD. Neste mesmo ano nomes como Rita Lee, Babado Novo, Skank, Carlinhos Brown, Harmonia do Samba e LS Jack estiveram no FV, inclusive a última banda também gravou um registro no mesmo ano.

Naquela edição, o Festival de Verão contava com dois palcos intitulados “2004” e “pop”, com programação para todos curtirem os gêneros favoritos além de conhecer novas bandas e cantores.

Margareth foi a penúltima atração do dia 31 de janeiro e estava colhendo os frutos do hit “Dandalunda”, de composição de Carlinhos Brown, que estourou no mundo.

No ano anterior ela havia lançado o primeiro disco ao vivo, gravado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, mas o registro não ganhou um lançamento em DVD, o que viria apenas um ano depois.

No show do Festival de Verão, Margareth levou ao palco do Parque de Exposições grandes hits da carreira como “Passe em Casa”, “Faraó Divindade do Egito”, além de participações especiais de Alcione e da Bateria da Mangueira.

Para o Los Angeles Time, que acompanhou a apresentação, o show foi a “apresentação de uma figura central explodindo com bastante energia e que trouxe vida e paixão a um evento”.

Em 2023, Margareth Menezes volta aos palcos do Parque de Exposições para uma nova edição do Festival de Verão. Para a ocasião, a cantora convidou dois grandes nomes do atual cenário da música baiana: Majur e Larissa Luz.

“Tem culinária, tem coisa bonita, paisagem bonita, cidade também, então tem muita coisa para explorar e muita gente boa fazendo coisas. Dessa geração, da geração anterior, é um mundo de cor além do carnaval”, disse a artista sobre o festival em entrevista para o iBahia em setembro.

