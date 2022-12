O estilo escandinavo pode deixar sua casa perfeita

Hoje nós falaremos sobre como a decoração escandinava pode deixar sua casa perfeita.

Você já ouviu falar sobre esse estilo de decoração que está ganhando cada vez mais espaço na arquitetura. No entanto, o estilo escandinavo não é apenas um estilo de decoração e arquitetura. Na verdade, também se estende a um estilo de vida simples e sofisticado.

Para que você conheça melhor esta decoração e possa aderir a este conceito, nós separamos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar.

Além disso, ensinaremos algumas dicas simples de decoração para que você possa utilizá-las em seu lar e deixá-lo ainda mais bonito e decorado.

Ficou interessado e quer saber mais sobre esse assunto? Então, não deixe de ler até o final, para saber de tudo isso e muito mais.

O que é o estilo escandinavo?

O estilo escandinavo é um estilo de vida que se originou há muito tempo, na época dos Vikings.

Na verdade, a palavra escandinava surgiu na época do antigo Império Romano. Então, os romanos acreditavam que todo o território localizado no norte da Germânia formavam uma ilha chamada Scania. Logo, quem nascia e vivia nessa ilha era chamado de escandinavo.

Se formos analisar geograficamente, a Noruega e a Suécia são países escandinavos. No entanto, por questões de cultura, a Dinamarca também faz parte dos países da ilha Scania.

Além da arquitetura e do estilo de vida muito funcional e simples, a cultura escandinava também é conhecida por sua própria mitologia, na qual cultuam deuses como Odin, Thor e Loki. Ademais, toda a sua maneira de viver gira em torno dessa crença.

Portanto, podemos concluir que o estilo de vida escandinavo tem uma maneira própria de ver o mundo, e que dá muito certo. Visto que os países que mais se destacam pela qualidade de vida, são escandinavos ou foram povoados com seus descendentes, como a Islândia, Groenlândia, Suécia e Noruega, por exemplo.

Como aderir ao estilo escandinavo?

Para que você possa aderir a esse estilo de decoração e modo de viver, o primeiro passo é adotar a simplicidade acima de tudo.

Nos países escandinavos, raramente você encontrará uma pessoa que tem um armário cheio de sapatos ou um closet lotado de coisas. Na verdade, para os escandinavos o exagero não existe. Mas, eles levam uma vida tão descomplicada que até as compras do supermercado são limitadas ao consumo do dia a dia.

Por isso, se você realmente deseja adotar o estilo escandinavo em sua vida, precisa ter em mente que o básico e o simples são mais que suficientes para se viver.

Como decorar a casa ao modo escandinavo?

Além disso, o estilo escandinavo está cada vez mais presente no mercado da arquitetura e design. Visto que é uma cultura muito bonita e interessante. Então, as decorações feitas com esse estilo ficam fantásticas.

Se você está buscando dicas de decoração neste estilo, portanto, está no lugar certo. Pois nós contaremos todas as dicas básicas para se ter uma casa no estilo escandinavo maravilhoso.

Sendo assim, veja abaixo algumas das principais características do estilo de decoração escandinavo para você se inspirar:

Minimalismo – O primeiro passo para decorar a casa com esse estilo decorativo é ter em mente que menos é mais. Isto é, o estilo escandinavo é muito minimalista. Portanto, quanto menos muitos itens decorativos, melhor. Opte por ter poucos vasos, quadros e plantas.

Cores neutras – Outra característica super marcante desse estilo são as cores: elas são sempre claras e em tons neutros e frios, como branco, creme, cinza ou azul.

Boa iluminação – Como essa decoração é originária dos países nórdicos e lá só pega 6 horas de sol por dia durante o inverno, ter uma boa iluminação é essencial. Use de janelas amplas para aproveitar a luz solar.

Piso de madeira – O piso é, na grande maioria das vezes, de madeira de cor clara, que combina muito bem com as cores claras das paredes. Desse modo, fica um ambiente muito aconchegante e confortável.

Espaços ao ar livre para lazer – Outro fator que não pode faltar em uma casa escandinava é ter espaços livres para lazer e momentos de tranquilidade.

Além disso, nada impede que você utilize tecnologias atuais em sua casa escandinava para deixá-la ainda mais confortável e convidativa.

Agora que você já conhece o estilo de decoração escandinavo, é só colocar nossas dicas em prática para que você tenha uma casa maravilhosa no estilo nórdico.