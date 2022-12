Metaverso é um conceito atual, dinâmico e disruptivo, já que envolve a inteligência artificial e o conceito de universo paralelo e interatividade. Muitas possibilidades são trazidas pelo metaverso, principalmente porque a imersão é uma experiência multifatorial.

O metaverso traz um novo conceito de experiência imersiva na era digital

É possível criar cidades inteiras dentro do metaverso e viver uma vida paralela com uma experiência sensorial; o que traz uma dinâmica completamente inovadora para o mercado.

Grandes marcas estão optando pela inovação do metaverso

O metaverso já está recebendo a atenção de grandes empresas. Visto que permite oferecer ao cliente uma experiência inovadora e única em diversos aspectos. Grandes marcas estão investindo no metaverso para oferecer uma experiência dinâmica quanto à sua propaganda, ao passo que outras empresas realizam reuniões através do universo virtual.

O metaverso está no ensino, nos shows, na interação, nos games e nos negócios

O metaverso está sendo utilizado por universidades para estudos práticos. Além disso, shows e eventos já estão ocorrendo dentro do universo virtual. Portanto, muitas dinâmicas são possíveis através de uma experiência de imersão. É possível vender terrenos pelo metaverso e comprar objetos que só existem no universo virtual.

Uma nova modalidade de comércio eletrônico

Ao passo que também é possível realizar uma grande experiência de imersão em uma loja para vender produtos online. Sendo assim, há diversas possibilidades de exploração mercadológica que são oriundas do metaverso. Por isso, essa é uma tendência disruptiva dentro do conceito de inovação na era digital.

Encontro de tecnologias

As transações dentro do universo virtual ocorrem por criptomoedas, sendo essa uma junção relevante de tecnologias, todas amparadas pela qualidade do conceito 5G. Portanto, o metaverso faz parte de uma inovação tecnológica num momento de transição.

A tecnologia é um conceito em andamento, sendo assim, tal como a internet das coisas, o metaverso é uma tendência de mercado que pode criar novas necessidades e alterar fluxos relevantes na oferta e demanda global.

Novos nichos e mudanças tecnológicas

Além disso, a funcionalidade do metaverso vai além do entretenimento, embora essa seja uma vantagem atrativa no mercado. É possível utilizar o metaverso para criar novos nichos de negócio e para interagir de uma forma paralela e dinâmica dentro de uma nova realidade online.

O metaverso ainda requer muitos investimentos. Entretanto, é um conceito inovador e uma grande promessa de mudanças tecnológicas disruptivas, criando um novo caminho para a experiência dentro da realidade virtual.