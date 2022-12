Entender o papel da liderança nos planos dos colaboradores pode ajudar você, líder, na hora de dar aquela “forcinha a mais” para a equipe que deseja crescer, mas, na prática, não sabe por onde começar.

Por isso, convidamos você para acompanhar este texto e compreender melhor esse assunto. Veja a seguir.

Qual o papel da liderança nos planos dos colaboradores?

O líder tem um papel muito importante no dia a dia da empresa. É ele quem auxilia a equipe nos momentos de adversidades, e também oferece suporte quando há dúvidas e impasses no caminho que vem sendo seguido.

Por conta desses e de tantos outros fatores, o papel da liderança nos planos dos colaboradores é muito importante – e pode até ser imprescindível em alguns casos.

Porém, como o líder pode ajudar a equipe a fazer bons planos? O que deve ser levado em consideração nesse sentido? A seguir, descrevemos algumas dicas interessantes.

1. Oferecer feedback

Sim, o feedback é uma peça-chave quando pensamos no papel da liderança nos planos dos colaboradores. Afinal, é por meio dessa conversa, que preferencialmente deveria acontecer de forma periódica, que o líder pode apontar para o colaborador quais pontos positivos foram atingidos, e quais negativos precisam ser melhorados.

O feedback ajuda a equipe a entender qual caminho ela está seguindo e o que merece um manejo diferente para elevar os resultados. Desse modo, fica mais fácil pensar no futuro da atuação profissional.

2. Dar bons direcionamentos

O papel da liderança nos planos dos colaboradores também está relacionado com os direcionamentos que são dados para a equipe. Por exemplo, não basta dar um feedback e dizer que tal atividade não está sendo executada de uma boa forma. É preciso dar direcionamentos claros do que seria essa “boa forma” no dia a dia de trabalho.

Assim, a equipe terá muito mais subsídios para desenvolver um plano que realmente a impulsione rumo ao desenvolvimento mais positivo em determinada situação. Caso não seja dado um direcionamento claro, há maiores chances de retrabalho mais tarde.

3. Auxiliar na construção do plano de carreira

O líder também pode ajudar o seu time de colaboradores na hora de desenvolver um bom plano de carreira. Neste caso, ele pode oferecer feedback, estratégias, direcionamentos, insights, e outras ferramentas que ajudem os indivíduos na hora de se planejar e de desenvolver as ideias que podem ser interessantes para o crescimento na carreira.

Por isso, conversar com cada colaborador, entender aonde ele quer chegar e ajudá-lo a planejar-se para isso é algo que está diretamente ligado com o papel da liderança nos planos dos colaboradores.

4. Tirar dúvidas importantes

Por fim, lembre-se de que você, líder, pode ser mais experiente do que os seus liderados, ao menos em algumas áreas de trabalho. Portanto, você pode demonstrar maior disponibilidade para tirar dúvidas da equipe, visando ajudá-la a desenvolver um caminho de trabalho com mais clareza e coesão.

Considere as nossas dicas e esteja sempre atento às necessidades da sua equipe. Bons planos para vocês!