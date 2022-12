‘O pesadelo acabou’, desabafa mãe de Deolane após alta hospitalar

Foto: Reprodução/Instagram

Solange Bezerra, mãe de Deolane, apareceu nas redes sociais nesta segunda-feira (05), para falar sobre o estado de saúde após receber alta hospitalar.

A veterana foi internada às pressas, o que fez com que Deolane pedisse para sair de “A Fazenda 14” após campanha de parentes e fãs na frente da sede do reality show.

No desabafo, Solange revelou ter sido internada por conta de uma oscilação de pressão. “E aí gente, eu não podia deixar de falar com vocês e agradecer todas as orações e palavras de carinho. Eu não acredito nesse amor imenso que vocês tem por nós… Estou me recuperando bem, foi um grande susto né”, iniciou.

“Tive um pico de pressão muito alto e estou há dias passando nervoso com essa exposição e com esse programa, se esquecemos que somos ser humano e tem hora que realmente a saúde grita né, mas já está tudo bem e fiz vários exames”, completou.

Por fim, a mãe de Deolane falou sobre a participação da filha no reality show e revelou estar feliz com a saída da advogada.

“Agora está tudo bem, minha menina está em casa eu não aguentava mais aquele programa manipulado, não aguentava mais aquela nojeira, mas a partir do momento que a gente vê os próprios colaboradores da emissora falando e relatando… E agora saiu gol do Brasil e estou muito feliz… Eu ainda não estou muito 100%, mas estou muito feliz. Mas uma vitória pra nós, merecemos né? Graças a Deus o pesadelo acabou, temos nossa vida de volta e eu não aguentava mais”, finalizou.

