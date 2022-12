O poder da concentração para alcançar aquilo que se deseja

Foto: Reprodução

Já falei mais de uma vez neste espaço sobre o poder da nossa mente para atingir o sucesso e sobre a importância de reprogramar nossos pensamentos. Hoje quero dissertar sobre o poder da concentração para termos uma mente milionária.

Já começo dizendo que a concentração de 100% do tempo naquilo que se quer é um exercício fundamental para se conquistar qualquer objetivo na vida.

Ajuda a empreendedores

Durante a pandemia da Covid-19, fiz uma publicação no Instagram oferecendo ajuda para todas as empresas do setor de limpeza – fortemente afetado pelo lockdown global – se reinventarem. Afinal, ninguém queria uma pessoa que não fosse da família dentro de casa, e muitas pessoas ficaram desempregadas e empresas precisaram fechar suas portas.

Dá publicação, surgiu um grupo no Whatsapp, com cerca de 250 pessoas. A maioria concorrente da Cleannew, minha franquia de higienização e blindagem de estofados. Boa parte queria saber o que realmente, de fato, eu iria proporcionar para elas em meio à crise mundial que enfrentávamos.

Coração de rosa

Não demorou muito, vieram me perguntar qual era o meu segredo de sucesso. Sem hesitar, falei sobre o coração da rosa, uma técnica que consiste em olhar para o centro de uma rosa e se concentrar.

Expliquei o método e, como “lição de casa”, pedi para fazerem o exercício. Uma semana depois, somente uma pessoa tinha feito. A maioria não entendeu o significado da atividade e achou que eu estava disfarçando para não contar meu real segredo.

Ora, o exercício não é algo que saiu da minha cabeça. Ele é amplamente difundido por pensadores e integra, inclusive, o livro “O Monge Que Vendeu Sua Ferrari”, do consagrado escritor canadense Robin Sharma.

Não existe fórmula mágica

O coração da rosa só vem fortalecer o que sempre falo sobre o poder de uma mente reprogramada. Sabendo disso, por que as pessoas não querem mergulhar no seu interior para buscar sua verdadeira essência e força que pode transformar seus sonhos em realidade?

Por que a maioria quer uma fórmula mágica para o sucesso e não acredita que ele está dentro de nós?

O poder está dentro de você

Lembra que eu já falei aqui que culpar o outro pela nossa falta de atitude é mais fácil do que tirar um projeto do papel? O mesmo ocorre com o hábito de dizer que não teve oportunidades na vida, justificando o insucesso, seja na carreira ou nos negócios.

Lembre-se: a mente milionária está dentro de você, e as respostas também. Foque sua energia nos seus objetivos. Concentre os pensamentos na realização de seus projetos. Anote, potencialize os caminhos de sucesso para a sua mente poder trabalhar.

