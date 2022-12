Saber o que ajuda a diminuir o estresse pode ser um bom caminho para começar a implementar uma rotina de trabalho que seja mais saudável e equilibrada. Afinal, o excesso de estresse pode ser prejudicial de diversas formas e, por isso, evitar esse tipo de exposição é importante para o mantimento da qualidade de vida.

No decorrer deste texto, apresentamos algumas considerações que você pode levar em conta na hora de minimizar as crises de estresse no trabalho. Veja a seguir.

O que ajuda a diminuir o estresse?

São diversas as ações que podem ajudar a diminuir o estresse no trabalho e na rotina de uma forma geral. No entanto, convidamos você para praticar um momento de autoconhecimento, pois isso poderá ajudá-lo ainda mais. Para isso, tente pensar um pouquinho: o que costuma deixar você estressado? Quais são os seus escapes nos dias mais estressantes?

Além disso, considere avaliar as pontuações abaixo:

1. Rotina mais organizada

Uma rotina mais organizada pode ajudá-lo a diminuir o estresse de uma forma interessante. Isso porque quando a nossa rotina é toda bagunçada e não temos prioridades, podemos acabar cumprindo demandas acima da média e que ultrapassam os nossos limites pessoais. Consequentemente, podemos nos sobrecarregar e sofrer com crises de estresse por conta disso.

Assim sendo, sugerimos que você comece a avaliar a sua rotina no dia a dia, visando uma organização que traga mais bem-estar e equilíbrio para você.

2. Trabalho na medida certa

O trabalho na medida certa também ajuda a diminuir o estresse. Afinal, quando não respeitamos os nossos limites e impomos a nós mesmos uma quantidade de trabalho muito excessiva, podemos desgastar o nosso bem-estar mental e físico. A sensação de muitas coisas para fazer pode aumentar o estresse e, ainda, atrapalhar o desenvolvimento das demandas.

3. Cuidados com a saúde mental

Não é novidade para ninguém que cuidar da saúde mental e emocional, de forma geral, ajuda a diminuir o estresse. Por isso, considere algumas dicas:

A psicoterapia, por exemplo, pode ajudá-lo a se conhecer mais, buscando formas de lidar com as questões difíceis do cotidiano de uma maneira mais saudável.

Respeitar os limites emocionais também é importante para não se expor a situações que prejudiquem a sua saúde mental.

Praticar atividades físicas, investir em hobbies e outras medidas são válidas quando pensamos em saúde mental. Experimente.

4. Hábitos saudáveis

Hábitos saudáveis como ter uma rotina de sono e praticar exercícios físicos regularmente ajudam a aumentar a sensação de bem-estar, disposição e relaxamento. Além disso, contribuem para o aumento da qualidade de vida de uma forma geral.

Por isso, investir em hábitos saudáveis é investir no que ajuda a diminuir o estresse.

5. Pausas nos momentos mais desgastantes

Quando estamos diante de algo que rouba a nossa paz e provoca uma crise de estresse muito intensa, é válido darmos uma pausa para descansar a mente por alguns minutos. Assim, não levamos as nossas emoções ao extremo e podemos retornar à resolução do problema com a cabeça mais “fria” e os pensamentos mais organizados.

Considere essas dicas e lembre-se: em casos de estresse extremo, busque ajuda profissional.