O que define o valor do SEGURO DO CARRO? Saiba e não pague mais caro

Fazer um seguro do carro é algo imprescindível para que você possa viver com mais tranquilidade, preocupando-se menos com acidentes e roubos. Apesar de ser algo comum entre os brasileiros, ainda há muitas dúvidas sobre como funciona.

Muitos cidadãos também têm dúvidas sobre o serviço, seus valores, etc. O preço de um seguro do carro não é fixo, já que vários fatores afetam as taxas. Mas, continue com a leitura da matéria desta quinta-feira (15) do Notícias Concursos e entenda tudo o que precisa saber sobre seguro auto.

O que é um seguro do carro?

O seguro automotivo também é conhecido como seguro veicular (ou seguro de automóvel) e abrange não apenas carros, mas motos, caminhões e outros. O objetivo de contratar este serviço é te deixar seguro financeiramente, evitando futuros prejuízos envolvendo o automóvel, como roubo ou furto, perda total, danos, como também panes elétricas ou mecânicas.

Por meio de um pagamento – mensal ou anual – você será compensado conforme o acordo previsto na apólice, podendo ser um reembolso ou complemento no valor do reparo. Além do seguro automotivo, que cobriremos neste artigo, existem diversos outros tipos para suas necessidades.

O que é a tarifa do seguro automotivo?

A tarifa do seguro serve para proteger seu carro de prováveis prejuízos futuros. Os itens mudam conforme a seguradora e o contrato firmado, mas confira alguns dos mais comuns:

Guincho 24 horas;

Pane seca;

Troca de pneus;

Carro reserva;

Danos a faróis, lanternas e retrovisores;

E muitos outros.

Como é calculada essa tarifa?

O valor da tarifa é calculado individualmente, considerando os fatores de risco envolvendo seu perfil – idade, sexo, estado civil e antecedentes –, ou seja, para saber o risco que você terá em sofrer um sinistro, por exemplo. Entre outros fatores há o ano de uso do carro, além da marca e o modelo.

Outra coisa comum entre as seguradoras é o bônus, um prêmio para motoristas que nunca se envolveram em acidentes. Esse bônus também influencia no valor do seguro de carro.

Fatores que interferem no cálculo

Há uma série de fatores que influenciam no valor final do seu seguro auto. Entre eles estão:

Idade do condutor

Você sabia que motoristas com idade entre 18 e 24 anos costumam pagar mais caro no seguro? Isso acontece porque as seguradoras consideram os condutores jovens como pouco experientes, ou seja, estão mais propensos a se envolverem em acidentes.

Sendo assim, os mais velhos e mais experientes costumam pagar menos. Além disso, jovens costumam sair mais durante a noite/madrugada – festa ou faculdade –, período que favorece o roubo e furto do veículo.

Perfil do condutor

Como comentando anteriormente, o seu perfil como motorista, além do sexo, também é avaliado pela seguradora. As mulheres costumam se envolver em sinistros mais simples e baratos, enquanto os homens contemplam sinistros mais caros.

Obviamente seu histórico de motorista será analisado, procurando possíveis envolvimentos em acidentes. O bônus que citamos há pouco pode ser usado como desconto ao renovar o seguro.

O perfil do motorista secundário também é considerado ao calcular o valor do seguro. Esse motorista é aquele que também dirige, mas não tanto quanto o principal.

Estado civil

Você sabia que divorciados e solteiros pagam mais caro no seguro do que motoristas casados? E qual o sentido disso? As seguradoras consideram que estes perfis possuem uma vida mais agitada e que usam mais automóvel.

Área de circulação do veículo

Se você dirige maiores percursos no dia a dia, provavelmente pagará mais. Afinal, andar de carro acaba causando desgaste, deixando-o mais vulnerável.

Outro item a ser precificado: a área em que você mora. É um local considerado perigoso em que há mais assaltos e roubos? Então o valor do seguro será mais alto.

A regra também vale para os locais que você mais frequenta, como o trabalho ou a escola, por exemplo. Quanto maior o risco, maior o custo.

O local de estacionamento também é incluído no valor. Na sua casa possui garagem? É coberta? E no seu trabalho, você precisa deixar o carro para o lado de fora? Tudo isso será calculado. Se você utiliza o carro para fins comerciais, como motorista de aplicativo, a tendência também é pagar mais.

Modelo, ano e estado do veículo

Alguns veículos tendem a ser mais roubados que outros por diferentes motivos, se o seu estiver nessa lista, provavelmente seu seguro será mais caro. Os automóveis mais antigos também pagam mais pelo seguro, afinal, as peças de reposição são mais caras e difíceis de encontrar. Os acessórios do automóvel também pesam no valor final, especialmente se forem importados ou exclusivos.

Tipo de franquia

A franquia é o valor fixo de responsabilidade do usuário em casos de sinistro. Ela será cobrada apenas em caso de perda parcial do veículo. São quatro tipos de franquia:

Básica – Há equilíbrio entre o valor da franquia e o preço do seguro;

Reduzida – Franquia menor do que a básica e custo maior do prêmio;

Ampliada – Franquia maior e custo menor do seguro;

Isenta – Não cobra nada do consumidor em caso de sinistro.

Tipo de cobertura

O valor varia conforme cada seguradora. O importante é considerar as proteções indispensáveis. A cobertura básica ou parcial do seguro do carro custa mais barato que compreensiva, mas não conta com proteção a terceiros, menos ainda para desastres naturais e incêndio. Antes de escolher, coloque tudo na balança.