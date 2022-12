O que é Cashback? Como funciona e como receber?

O cashback, que na tradução literal quer dizer “dinheiro de volta”, está cada vez mais popular no país. Atualmente, várias empresas de franquias e até mesmo instituições financeiras oferecem a opção aos seus clientes.

No entanto, mesmo que esteja crescendo no mercado consumidor, o cashback ainda é motivo de curiosidade para algumas pessoas. De acordo com o Google Trends, desde 2019 as buscas pela palavra “cashback” só têm subido.

Se você deseja entender como funciona o cashback e quais são os seus benefícios, continue neste artigo!

Como funciona o cashback

Hoje em dia, o cashback é visto como uma vantagem para a empresa e para o consumidor. No primeiro caso, a ferramenta pode atrair uma quantidade maior de clientes. Já no segundo, o recurso devolve parte do valor utilizado na compra de algum produto ao cidadão.

Neste sentido, o sistema tem sido bastante utilizado para chamar a atenção das pessoas, inclusive, nos feriados comerciais, como Dia das Crianças, o Dia das Mães, Black Friday e Natal, por exemplo. A iniciativa é bastante buscada nessas ocasiões.

Com relação a taxa de retorno do dinheiro utilizado na compra, depende exclusivamente de quem está oferecendo a opção. As empresas que já usam o recurso criam regras em torno da devolução, como: quanto maior o valor da compra, maior será o cashback, por exemplo.

Além disso, não necessariamente o “dinheiro de volta” vem em espécie ou virtualmente. Em alguns casos, o cashback pode ser concedido através de milhas aéreas ou até mesmo como pontos, que posteriormente podem resultar em uma compra ou desconto maior.

Confira uma situação na prática: Cashback de até R$ 1.500 do Nubank

Atenção clientes do Nubank! Vocês podem receber até R$ 1.500 em cashback mensalmente através do aplicativo da fintech. Os valores são liberado através de uma iniciativa com outra grande empresa do mercado, a Shopee.

Na prática, a cada compra feita na plataforma do e-commerce utilizando o roxinho, apelido dado ao cartão de crédito de Nubank, o consumidor recebe parte do seu dinheiro de volta. Confira as regra para participar do programa a seguir!

O cliente interessado em obter o dinheiro de volta em suas compras precisam ativar o cashback no shopping do aplicativo do Nubank. Desse modo, o valor a ser devolvido ao cliente dependerá do total da compra, sem incluir o frete.

Nesse sentido, em uma compra de R$ 100, por exemplo, o cashback corresponderá a 5% sobre a quantia. Assim, realizada a compra, o prazo para a devolução do dinheiro será de até 90 dias. Depois que o valor cai, pode ser usado como o cliente quiser.

Como ativar o cashback no aplicativo?

Para os usuários que já estão com o recurso disponível no aplicativo, veja como ativá-lo a seguir:

Acesse o aplicativo do Nubank; Clique em “Shopping”, na tela inicial; Feito isto, selecione a oferta da Shopee; Leia as informações que aparecerão na tela e clique em “Ativar cashback e ir para a loja”; Na sequência, o cashback já será ativado; Por fim, basta acessar o site ou aplicativo da Shopee para ver todas as promoções que dão acesso ao cashback.

Contudo, é importante ressaltar que para garantir o benefício do cashback, a pessoa precisa começar e finalizar a compra na mesma sessão. Ou seja, assim que acessar o site ou app da Shopee, é preciso colocar os produtos no carrinho e encerrar a compra.