Entender o que é ciclo operacional e financeiro da empresa. Além disso, compreenda a razão dele ser fundamental para qualquer gestor.

Afinal de contas, se você não compreende bem os processos pelos quais o dinheiro entra e sai do seu negócio, fica difícil tomar as melhores decisões. Assim como, aplicar estratégias eficientes para melhorar o seu desempenho.

Pensando nisso, hoje trouxemos para você muitas informações e dicas sobre o que é ciclo operacional e financeiro da empresa. Sendo assim, não deixe de acompanhar até o final.

O que é ciclo operacional e financeiro da empresa?

Podemos dizer que o ciclo operacional e financeiro da empresa é o tempo que dura entre o início da operação e o recebimento da venda de um produto.

Na verdade, apesar de estarem interligados, o ciclo financeiro não é a mesma coisa que o ciclo operacional.

Então, para que você compreenda melhor o que é exatamente cada um deles e como calculá-los, separamos os conceitos nos tópicos a seguir. Acompanhe.

Ciclo operacional:

O ciclo operacional diz respeito à média de tempo que a operação econômica da empresa leva para se completar.

O início deste processo ocorre quando você compra a matéria prima dos fornecedores para fabricar o seu produto. Enquanto, o fim ocorre quando o consumidor final paga pela mercadoria.

Então, esse período acontece da seguinte maneira:

Compra de matérias primas;

Fabricação dos produtos;

Destocamento das mercadorias prontas;

Comercialização;

Recebimento das vendas.

Quanto menor for o tempo do ciclo operacional, melhor para a empresa. Afinal, o lucro só entra quando o consumidor final paga pelos produtos.

E para estabelecer estratégias que visem diminuir o tempo do ciclo operacional da sua empresa, você precisa saber como calculá-lo.

Para fazer isso, é necessário somar a média de tempo que as matérias primas e as mercadorias prontas ficam em estoque (PME). Ainda, deve considerar a média de tempo que leva da venda até o recebimento do valor dos produtos (PMR).

CO = PME + PMR

Para facilitar, vamos pensar em um exemplo prático: vamos supor que uma empresa tenha um Prazo Médio de Estocagem (PME) de 30 dias e um Prazo Médio de Recebimento de 20 dias.

Aplicando a fórmula, o CO (Ciclo Operacional) dessa empresa seria de 50 dias.

Ciclo financeiro:

O ciclo financeiro, por sua vez, compreende o tempo que o dinheiro percorre durante o ciclo operacional da empresa.

Ele se inicia no momento do pagamento da matéria prima aos fornecedores e tem fim quando o consumidor paga pelo produto pronto. A média de tempo que esse ciclo dura é o CF (Ciclo Financeiro) da empresa.

Assim como o ciclo operacional, o ciclo financeiro pode ser calculado por meio de uma fórmula. Para fazer o cálculo, você precisa saber o CO da empresa.

Então, para chegar ao resultado, você subtrai o Prazo Médio de Pagamento aos Fornecedores (PMPF) do CO.

Voltando ao exemplo anterior, suponhamos que o PMPF da empresa seja de 15 dias. Como o CO dela é de 50 dias, o CF seria de 35 dias.

A fórmula ficaria assim: CO – PMPF = CF.

Ao contrário do que muita gente poderia pensar, o CF negativo não é uma coisa ruim para a empresa. Muito pelo contrário!

Na verdade, quando você chega a um resultado negativo para o tempo médio do ciclo financeiro, significa que você conseguiu pagar os fornecedores após receber pelos produtos que o consumidor final adquiriu.

E para diminuir a média de duração do ciclo operacional e financeiro da empresa, separamos algumas dicas valiosas para você. Confira a seguir.

Como diminuir o tempo do ciclo operacional e financeiro da empresa?

Como já vimos, quanto maior o tempo médio de duração do ciclo operacional e financeiro, pior para a empresa.

Isso porque, quando você retira o dinheiro para pagar os fornecedores e tem que esperar o recebimento das vendas dos produtos prontos, cria um déficit em seu fluxo de caixa.

E durante o tempo em que seu capital em caixa fica reduzido, você fica com recursos limitados. Sendo assim, há o impedimento de realizar investimentos para expansão, além de ficar vulnerável no caso de algum imprevisto acontecer.

Desse modo, você precisa concentrar seus esforços em reduzir o tempo do ciclo operacional e financeiro. Para isso:

Tenha um bom planejamento orçamentário;

Diminua o prazo dos “fiados”;

Negocie prazos maiores com os fornecedores.

Agora que você já sabe o que é ciclo operacional e financeiro da empresa, aplique esse conhecimento na prática e alavanque seus negócios.