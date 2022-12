O que é o Amazon Hub Counter? Amazon Hub Counter Near Me (2023)

Amazon Hub é o termo usado para Locker e Counter. Aqui, os pacotes encomendados da Amazon podem ser coletados em qualquer local do Amazon Hub, usando o serviço Locker ou Counter. Além disso, o aumento das vendas na Amazon resultou em novos desafios logísticos. Os membros do Amazon Prime são atraídos para o serviço pela garantia da empresa de atendimento rápido de pedidos e compra da assinatura Prime.

Mas é mais desafiador do que nunca cumprir essa promessa. Como resultado, os Amazon Hum Counters são uma opção. Embora tudo isso possa ser confuso no início, este guia irá limpar o ar. Aqui está tudo o que você deve saber sobre o Amazon Hub Counter.

O que é o Amazon Hub Counter?

Com referência ao crescente volume de vendas da Amazon a cada dia, uma nova complexidade de logística surgiu. Os membros do Amazon Prime são conquistados pela promessa da empresa de remessa rápida, que é um dos principais pontos de venda do serviço. No entanto, está se tornando cada vez mais difícil cumprir essa promessa de entrega.

No início, a Amazon dependia de outras empresas para transportar pacotes para ela. A empresa ainda faz uso desses provedores, mas também expandiu sua própria rede de entregadores e motoristas pertencentes à Amazon. Você viu um caminhão da marca Amazon na sua área? Provavelmente, está interligado com este sistema.

Ainda assim, não é barato montar seu próprio sistema de logística do zero. Pagar motoristas para entregar pacotes nas casas das pessoas é uma necessidade. Há também uma possibilidade substancial de que o pacote seja extraviado ou roubado. Quando isso ocorre, a Amazon geralmente cobre a conta. O Amazon Key é uma dessas soluções que a empresa testou; ele permite a entrega em uma área segura da casa do cliente.

No entanto, eles também estão crescendo agressivamente em duas outras áreas de entrega: Amazon Hub Lockers e Amazon Hub Counters.

Os pacotes da Amazon podem ser entregues ou retirados em pequenas empresas participantes que contrataram funcionários do Amazon Hub Counter. Além de serem hospedados localmente, os Amazon Hub Lockers são locais de coleta autônomos.

Eles oferecem uma alternativa de ponta ao Serviço Postal dos Estados Unidos e outras empresas convencionais de armazenamento e remessa. Os clientes podem retirar seus pacotes da Amazon sem precisar ir a nenhum outro lugar.

A Amazon economiza dinheiro em logística, e os clientes que desejam receber entregas perto de suas áreas de compras regulares têm mais facilidade. Aqui está uma análise simples de ambos:

Contador do Amazon Hub: É um ponto de entrega onde os funcionários podem escanear e coletar pedidos da Amazon. Você pode encontrá-los em lugares como supermercados, lojas de departamento, academias de ginástica, cafeterias, bancos e lojas de conveniência.

É um ponto de entrega onde os funcionários podem escanear e coletar pedidos da Amazon. Você pode encontrá-los em lugares como supermercados, lojas de departamento, academias de ginástica, cafeterias, bancos e lojas de conveniência. Amazon Locker: Isso também funciona de maneira semelhante, mas não requer um atendente ou equipe para processar transações e coordenar com o cliente. Para entregar pacotes, um parceiro de entrega da Amazon ou motorista do Amazon Flex simplesmente os coloca no armário designado. Agora cabe à comodidade do cliente poder levantar a encomenda quando quiser.

Quais são os benefícios de usar o Amazon Hub Counter?

Os balcões do Amazon Hub são alguns dos locais mais convenientes para os clientes acessarem armários e retirarem pacotes. Por exemplo, se você for abastecer seu tanque de gasolina, basta passar por um balcão do Amazon Hub e coletar sua encomenda. É tão simples quanto isso.

Além disso, isso é especialmente útil para moradores de apartamentos, pois edifícios com várias unidades são alvos frequentes de ladrões de pacotes conhecidos como “piratas da varanda.” Eles roubam o pacote entregue, o que é impossível no balcão do Amazon Hub.

Curiosamente, com uma janela de coleta de cerca de três dias, você pode passar por um local especificado antes ou depois do trabalho. Isso torna a vida e o processo de entrega suaves e fáceis.

Como funcionam os contadores do Amazon Hub?

O objetivo do Amazon Hub Counter é designar as áreas de sua casa que geralmente servirão como seu balcão de coleta da Amazon. O único problema é que a Amazon, e não terceiros, deve atender a esses pedidos. Basta seguir estes passos para usar o sistema de forma eficiente:

Em primeiro lugar, compre na Amazon.com ou use seu aplicativo móvel. Depois disso, selecione um armário ou local de retirada ao escolher Endereço de entrega. Depois de escolher o endereço de entrega e retirada no hub, você receberá uma mensagem de texto e um e-mail da Amazon sobre as datas de entrega ou retirada. Normalmente, o prazo de entrega é muito menor quando comparado à entrega em casa. Assim que seu produto chegar ao balcão, o gerente do balcão ligará para você para informar o mesmo. Agora você pode visitar o Balcão Hub a qualquer momento conforme sua conveniência, fazer o pagamento (se pagar na entrega) ou escanear o código QR e obter o pacote. No caso do Amazon Locker, você será levado ao armário pelo executivo do armário. Digite o código de 6 dígitos e o armário será aberto automaticamente para você receber a entrega.

Se você não estiver satisfeito com sua compra ou tiver qualquer outro motivo para devolvê-la, poderá fazê-lo no mesmo local de entrega da Amazon. Um código será gerado no site ou aplicativo durante o processo de devolução e você precisará digitá-lo manualmente ou digitalizá-lo.

Amazon Hub Counter vs. Armário

O Amazon hub locker é self-service, enquanto o Hub Counter exige a presença de um atendente nos pontos de coleta. Os quiosques de autoatendimento são convenientes, mas pode ser estranho se outras pessoas estiverem observando enquanto você usa um.

Você pode se sentir um pouco mais seguro usando o serviço de balcão da Amazon, pois está ao ar livre. Além disso, você pode pegar suas compras e também tomar uma bebida ao mesmo tempo em que recebe seu pacote, e ninguém notará.

O que são as horas de contagem do Amazon Hub?

Quanto tempo leva para receber seu pedido da Amazon depende de onde no mundo seu pedido está sendo retirado. Armários em prédios de apartamentos são acessíveis o tempo todo, enquanto aqueles em lojas, cafés e outras empresas estão abertos apenas durante os horários designados.

Quais são as cobranças pelo uso do Amazon Hub Counter ou Locker?

Não há cobranças ou preços para usar o balcão ou armário do Amazon Hub. As despesas de entrega no armário são as mesmas que seriam para o seu endereço residencial, portanto, nenhum dinheiro extra é necessário. É por isso que fazer com que eles aceitem suas entregas é uma ideia fantástica.

Como encontrar o Amazon Locker ou Counter?

Você pode encontrar facilmente o que procura navegando neste site e pesquisando por endereço ou código postal. As vagas abertas serão exibidas nos resultados retornados.

Conclusão

O objetivo da Amazon com o Amazon Hub Counter and Locker é simplificar a experiência de compra dos clientes da Amazon. A empresa pretende oferecer aos clientes mais opções ao retirar seus pedidos da Amazon, seja em um balcão de leitura de código de barras ou em um armário que exija um código.

Moradores de apartamentos, em particular, podem se beneficiar desse serviço porque oferece uma alternativa mais conveniente, segura e discreta do que a entrega de encomendas em suas casas.

Bem, isso é tudo o que você deve saber sobre Amazon Hub Counters. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida, não deixe de comentar abaixo.

GUIAS RELACIONADOS: