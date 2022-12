Foto: Reprodução / Instagram

Felipe Titto elevou a temperatura nas redes sociais nesta sexta-feira (2). O ator e empresário publicou uma foto de sunga, exibiu o corpo sarado e legendou o clique com uma reflexão.

“Um simples reflexo nos ensina tanto né! Parando pra analisar de forma objetiva… A vida é como um espelho, Oq enxergamos ali é um simples reflexo de todas nossas atitudes… E aí, tá feliz com oq vc enxerga (colheita) quando se olha no espelho?! Caso não esteja, mude suas atitudes (plantio) até estar satisfeito!! Não tem como plantar batata, e colher morango”, escreveu ele.

Além da beleza do rapaz, o que chamou a atenção foi uma resposta sugestiva do ator. Um seguidor insinuou que as pernas do empresário são finas e ganhou um comentário a altura.

“Malhar pernas”, escreveu o rapaz. “O que era pra ser grosso tá em dia… fica em paz!!”, disparou ele. Veja o post abaixo:

