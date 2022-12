O que esperar de 2023? Veja como será ano regido pelo número 7

Foto: Reprodução

Em ritmo de contagem regressiva para 2023, a coluna Dom de Fluir volta para falar sobre as previsões da numerologia em 2023 – um ano regido pela energia do número 7. Durante um ano universal, todos no planeta experimentam a energia de seu número particular, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Chegamos a esse número através do cálculo (2 + 0 + 2 +3 = 7). A energia do 7 tem tudo a ver com mergulhar para dentro. Seu foco está no crescimento e evolução espiritual e pessoal.

Estamos fazendo a ponte da energia do ano 6 universal, que regeu 2022, muito nutritiva e focada no relacionamento, de 2022, para um momento de reflexão e foco interior. A energia profunda do número 7 nos convida a ir para dentro, nos acalmar, desacelerar e sentar com nós mesmos. Estudar, analisar, fazer perguntas e descascar nossas “cebolas” pessoais. À medida que contemplamos questões maiores, sombras profundas vêm à tona — tanto coletiva, quanto individualmente.

O número 7 favorecerá assuntos espirituais e descobertas científicas. Além de explorar nossa intuição, há um impulso para pesquisar, encontrar e analisar os dados e quantificar o conhecimento e as informações. O ganho financeiro, no entanto, não é o foco principal durante um ano universal 7. Não, não podemos simplesmente continuar com “negócios como sempre” ou colocar um band-aid em nossos sistemas econômicos fraturados. No entanto, colocar o foco no dinheiro “acima de tudo” trará uma lição mais difícil ou um “fracasso” em 2023.

Como aproveitar ao máximo a energia de um ano regido pelo número 7?

Vá devagar! A energia do 7 é lenta, profunda, transformadora da alma e precisa de tempo para digestão e integração graduais. Apenas avançar sem uma ponderação do que realmente está sendo feito é uma receita para algumas lições mais difíceis entrarem em jogo. Pense em 2023 como um ano sabático ou um retiro. Como os acadêmicos, podemos tirar um tempo de nossas obrigações habituais para estudar, pesquisar e trabalhar em um projeto que acabará valendo a pena.

Depois de nos doar tão generosamente durante um ano regido pelo número 6 em 2022, podemos entrar em 2023 nos sentindo um pouco cansados e energeticamente gastos. Podemos estar menos inclinados a socializar ou a fazer sacrifícios pelas outras pessoas. Tire um tempo para descansar. Reconecte-se com o mundo natural e volte-se para dentro.

2023 é um ano que favorece terapias: esse ano exige que façamos perguntas difíceis, nos aprofundemos – e estejamos abertos às respostas. Você tem evitado certos pontos de dor e gatilhos? Prepare-se. É provável que eles ressurjam durante o ano regido pelo número 7, implorando para serem examinados. Os insights de ouro de um 7 surgem quando refletimos sobre nosso funcionamento interno – então revisamos e organizamos conforme necessário.

Apesar do chamado para mergulhar mais fundo, alguns de nós podem navegar superficialmente durante um ano regido pelo número 7. Podemos aderir a dogmas tacanhos ao invés de abrir nossas mentes para reinos expandidos de potencialidade. À medida que nos chocamos contra nossos próprios limites, os sentimentos de vitimização podem ser intensificados. Podemos nos apegar a estruturas antiquadas que nos impedem de uma existência mais evoluída.

Como comunidade global, é óbvio que estamos passando por grandes mudanças. Estamos em meio a um colapso, que não trouxe à tona o que há de melhor na espécie humana. Enquanto as infraestruturas desmoronam (econômica, ambiental, de saúde, etc.), a escolha parece ser esta: apegar-se a velhos paradigmas ou abrir-se para uma reinvenção de como toda a nossa comunidade global se envolve e opera.

Ano universal 7 – abra-se a reflexão, que gera transformação!

Durante um ano universal 7, estamos nos preparando para um período de grande transição. Em 2023, devemos reavaliar nossos desejos, necessidades e valores mais profundos – tanto individualmente, quanto como comunidade global. Temos que refletir sobre as maneiras como gerenciamos nossos recursos e o efeito de longo prazo que isso tem no mundo como um todo.

O ano 7 Universal acelera os desenvolvimentos científicos. Em seus momentos de ceticismo, o 7 quer provas. Este é um ano poderoso para descobertas que podem ser quantificadas e medidas. Idealmente, o 7 também traz um belo equilíbrio entre o intelecto e o espírito – o visível e o invisível. O poder do 7 é sua capacidade de fazer a ponte entre o lado esquerdo do cérebro analítico e o lado direito intuitivo do cérebro.

Reserve um tempo para a cura – o que quer que isso signifique para você

O ano 7 universal é a oportunidade para fazer uma cura profunda e de evolução da alma. Como podemos resolver rancores, feridas e afrontas de longa data? Como podemos fazer as pazes? Como podemos perdoar (sem tolerar comportamento tóxico) e seguir em frente? À medida que nos curamos individualmente, isso afeta o “todo” de maneira poderosa.

Vá com o fluxo

A expressão mais elevada da energia do 7 é seu estranho senso de fluxo e sincronicidade. Em 2023, somos chamados a nos render ao desconhecido e abraçar o que está fora de nosso controle. Desenvolver a confiança é um desafio valioso em um período como esse – confiança no Universo, confiança no fluxo, confiança em si mesmo. Cometeremos erros, mas estamos aqui para aprender com eles.

O número 7 nos ajuda a mergulhar profundamente em nosso interior. No processo, podemos dar saltos em nosso crescimento e evolução espiritual — saltos que beneficiarão a humanidade nos próximos anos.

