Se você tem uma reunião marcada, deve estar se questionando quanto ao que falar no feedback com o gestor, não é mesmo? Esse questionamento é bastante frequente, visto que, em muitas situações, o feedback pode ser enxergado sob uma ótica muito negativa – embora ele seja uma ferramenta de crescimento, não de punição.

Por isso, selecionamos alguns pontos que podem ser considerados na hora de você conversar com o seu líder com mais segurança. Acompanhe.

O que falar no feedback com o gestor?

Apesar de cada conversa ser única, você pode considerar alguns pontos na hora de trazer alguns temas para a discussão com o seu gestor. Sugerimos algumas possibilidades que podem agregar valor à sua imagem profissional. Veja:

1. Comente sobre as suas metas alcançadas

Primeiramente, é interessante que você comente sobre as suas metas alcançadas. Trazer dados que comprovem que você atingiu os objetivos propostos em algum momento é algo que agrega valor à sua atuação. Afinal, você estará mostrando que realmente cumpre com as suas pendências.

2. Fale sobre as novas metas que têm em mente

Além de apresentar as metas atingidas, lembre-se de trazer para a conversa aquelas que você deseja cumprir mais adiante. Essas metas podem ser para o mês que vem, para o próximo ano, enfim! Apresente-a e mostre o quanto você já está se preparando, organizando e dedicando-se para elas.

3. Apresente os resultados obtidos

Apresentar os resultados obtidos também é importante. Dito de outro modo, não basta dizer “atingi a meta X”, mas, sim, é interessante mostrar os resultados reais dessa meta atingida. Assim, o gestor poderá enxergar com mais clareza o seu desempenho, sendo excelente para o fortalecimento da sua imagem.

4. Demonstre interesse genuíno em receber o feedback

Apesar de não existir um passo a passo do que falar no feedback com o gestor, é interessante que, em algum momento, você demonstre interesse genuíno pelo o que ele tem a dizer. Mostre curiosidade para saber quais serão os direcionamentos dados, quais as críticas construtivas levantadas, e assim por diante.

5. Mostre o que você quer aprender

Apresente também o que você deseja aprender. Vamos supor que, no seu trabalho, você está passando dificuldades para organizar uma planilha com dados específicos. Você pode, nesse caso, mostrar ao seu chefe que irá fazer um curso de Excel para organizar a planilha com mais facilidade.

6. Apresente o que você já tem implementado na sua rotina

Se você já tem implementado mudanças e novas estratégias na sua rotina, não deixe de considerar isso na hora de falar no feedback com o gestor. Você pode demonstrar proatividade, autoconfiança e profissionalismo ao mostrar que já está implementando ações que elevam a produtividade e o desempenho.

7. Questione sobre o futuro da empresa e o seu papel dentro dela

Por fim, considere questionar quanto ao futuro da empresa. Demonstre interesse pelos objetivos da corporação e questione quanto ao seu papel nesse cenário. Assim, você demonstra que tem desejo de crescer e de se desenvolver junto com a organização. Logo, mostra proatividade e uma postura que, comumente, agrada aos líderes. 😉