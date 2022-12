o que fazer com seu cão na hora dos fogos 

Foto: Reprodução

Hoje tem jogo do Brasil na Copa do Mundo do Catar e se tudo der certo os brasileiros vão gritar muitos gols. O problema é que junto com a comemoração vêm os fogos de artifício e os nossos pets não gostam nada desse barulho todo. Alguns morrem de medo e outros ficam extremamente estressados.

Segundo o médico veterinário comportamentalista e adestrador de cães, Rafael Ramos, isso acontece porque, na maioria dos casos, os animais são pegos de surpresa.

“O estouro dos fogos de artifício assusta até as pessoas quando estão despreparadas, ou seja, quando estamos distraídos e alguém soltar uma bomba próxima da gente, a gente vai se assustar. E o susto vem como mecanismo de defesa do corpo. A diferença é que nós sabemos que coisa é essa que está acontecendo, mas o pet não. É como se ele estivesse sempre distraído e a todo momento que isso acontece, é natural que ele tente escapar, como mecanismo de defesa”, explica.

Mas é possível amenizar os transtornos. O ideal é que os pets fiquem juntos dos seus tutores na hora da partida, para que eles se sintam mais seguros quando o barulho começar. Além disso, de acordo com Rafael Ramos, o pet precisa ter acesso ao ambiente da casa que ele mais gosta de ficar.

“Se ele gosta tanto de ficar no quarto, se puder, o tutor deve fechar a janela e portas, para que diminua o som externo. Dentro desse ambiente é bom ligar o som ou a TV com volume alto, para que o barulho externo não tenha uma influência muito grande. Outra coisa que pode ser feita é oferecer brinquedos com recheio, com sabor diferenciado, aí ele estará entretido com alguma coisa, enquanto as coisas vão acontecendo. Se ele não tiver nada para fazer, ele ficará tenso e com a atenção voltada a tudo que está acontecendo no ambiente externo”, detalha o médico.

Outra forma de acalmar o pet durante o barulho dos fogos de artifício é usar um produto similar ao feromônio exalado pelas mães durante a amamentação dos seus filhotes. Ele pode ser encontrado no mercado pet no modelo difusor, em que o tutor coloca na tomada e o animal vai sentir o cheiro e lembrar dos momentos tranquilos de quando era apenas um filhote.

Vale destacar que o ideal mesmo é adestrar o seu pet desde filhote para que ele não se incomode com os barulhos, sejam eles de bomba, trovão ou até mesmo do secador de cabelos. Não esqueça de colocar uma coleira de identificação no seu pet. Caso ele fuja com medo, vai ser mais fácil localizá-lo depois.

