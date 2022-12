Você sabe o que fazer para receber uma promoção no trabalho? Quer descobrir algumas ações que podem ajudá-lo a conquistar esse sonho importante?

Neste texto, descrevemos alguns apontamos que podem ser usados na hora de você conquistar aquele cargo que sempre sonhou. Acompanhe e inspire-se.

O que fazer para receber uma promoção no trabalho?

Não existe passo a passo infalível do que fazer para receber uma promoção no trabalho, e isso nós sabemos. Porém, certamente algumas ações podem contribuir para os resultados serem mais alinhados ao que você deseja. A seguir, descrevemos algumas dessas ações.

1. Aprimorar suas competências e habilidades

Aprimorar as suas competências e habilidades é extremamente importante. Pois, coloque-se no lugar da empresa: como você daria a promoção a alguma pessoa que, na prática, não cresceu nada e não obteve aprimoramento algum? Pois é!

Por isso, encontre quais áreas do seu trabalho necessitam de melhorias, por meio da autoanálise, e busque aprimorar esses conhecimentos. Você poderá se surpreender com as suas próprias conquistas e, de quebra, impressionar os demais.

2. Ser proativo e trazer novas soluções

Seja uma pessoa mais proativa e tente trazer novas soluções para o seu dia a dia. Ao invés de apenas reclamar do que pode estar ruim no trabalho, que tal estudar possibilidades de mudanças?

Acredite, essa proatividade costuma chamar muita atenção da gestão, sendo uma ação bastante interessante quando pensamos no que fazer para receber uma promoção no trabalho.

3. Deixar claro o desejo pela promoção

Não adianta querer que a promoção caia do céu se você nunca demonstrar esse desejo e tampouco as suas mudanças. Por isso, converse com o seu chefe, em um momento apropriado, sobre o seu desejo de subir de cargo.

Nessa conversa, lembre-se também de levar dados e informações claras dos resultados e desempenho que você tem atingido. Isto é, não basta apenas imaginar que o seu chefe irá dar a promoção para você porque sim… é importante desenvolver um relatório de desempenho para deixar claro os motivos pelos quais você merece a promoção.

4. Buscar feedbacks construtivos

Busque feedbacks construtivos do seu chefe, pois ele poderá ajudá-lo a desenvolver ainda mais a sua carreira, com foco no crescimento dentro da empresa.

Seja franco e questione quais habilidades e mudanças você precisa para conquistar novos patamares dentro da empresa. Assim, além de deixar claro o seu desejo pelo crescimento, você terá a oportunidade de aprender muitas coisas interessantes.

5. Atuar com foco no novo cargo

Comece a atuar no seu cargo atual com foco no objetivo que você quer atingir – desde que isso não sobrecarregue você, claro. Vamos supor que você quer um cargo de liderança, neste caso, é interessante que você já comece a atuar como um verdadeiro líder no seu trabalho.

Dessa forma, torna-se possível demonstrar para a gestão a sua capacidade de assumir um cargo de liderança.

Claro que você não deve trabalhar por dois cargos diferentes ao mesmo tempo, mas, sim, é interessante demonstrar atributos do cargo que você almeja, dando a entender que você já está pronto.

O que achou das nossas dicas de o que fazer para receber uma promoção no trabalho? Esperamos que você conquiste o seu objetivo!