O que fazer quando seu ambiente de trabalho é tóxico? (entenda)

Um ambiente de trabalho tóxico pode fazer com que o profissional fique estressado, tenha uma crise de burnout, ou até mesmo apresentar um quadro de ansiedade e depressão. Ademais, a pessoa fica esgotada e perde a sua motivação para poder exercer sua atividade com eficiência e alta produtividade.

Atualmente há uma busca pela sindicalização entre gigantes corporativos como a Amazon e a Starbucks, por exemplo. Há uma fuga de trabalhadores em massa, demonstrando que as pessoas têm buscado não apenas uma carreira de sucesso, com bons rendimentos e promoções, mas também qualidade de vida.

Desse modo, o ambiente de trabalho qualificado, deve ser uma preocupação de todos, desde os gestores do negócio a seus colaboradores. De fato, uma empresa tóxica pode fazer com que seus funcionários apresentem inúmeros problemas de saúde, causando o afastamento dos profissionais.

A princípio, o ambiente de trabalho problemático, ao afetar um funcionário, acaba influenciando em toda a equipe, reduzindo a qualidade do serviço em toda a organização. Já o bem estar profissional melhora o desempenho dos colaboradores da companhia, trazendo uma maior sustentabilidade ao ambiente corporativo.

Consequências de um ambiente tóxico

Todas as pessoas envolvidas na empresa acabam por sofrer consequências de um ambiente tóxico de trabalho. Os trabalhadores sofrem com a queda de sua qualidade de vida, acabam se atrasando mais e realizando seu serviço com pouca motivação. O seu dia a dia na organização é afetado diretamente.

As relações interpessoais entre os colaboradores da empresa sofrem um choque, o trabalho em equipe é prejudicado. Há um desequilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Alguns trabalhadores levam o estresse obtido na empresa, para as suas casas, suas famílias, causando transtornos no cotidiano.

O problema piora quando o profissional, em busca de lidar com o estresse, opta por utilizar drogas e o álcool, causando uma piora ainda maior em sua saúde mental e no trato com seus colegas. Desse modo, é indicado que o trabalhador saiba como identificar o ambiente de trabalho tóxico e tomar algumas precauções.

Como é um ambiente de trabalho tóxico?

Identificar um ambiente de trabalho tóxico não é muito fácil. Muitas vezes as pessoas pensam que ele se relaciona apenas a lugares onde há um assédio verbal, ou sexual. No entanto, a situação é um pouco mais complexa. Podemos dizer que é um local onde o profissional se sente desconfortável.

O trabalhador que exerce sua profissão em um ambiente prejudicial muitas vezes sente que não têm apoio, que não pode solicitar as coisas de que tem necessidade, é um lugar onde o funcionário se sente preso. Normalmente, é uma empresa que não oferece aos trabalhadores, oportunidades para avançar em suas carreiras.

Dessa maneira, o trabalhador passa a pensar que não importa a qualificação de seu serviço, pois ele não poderá ganhar uma promoção, por exemplo. Os gestores, nestes ambientes, costumam cobrar de seus colaboradores um serviço bastante exigente, muitas vezes acima da qualificação profissional de seus funcionários.

Nestes casos, os colaboradores passam a ter uma menor confiança nos gestores da organização, e vice versa, os chefes também não confiam nos funcionários. Quando os gestores acompanham todas as atividades envolvidas, ele acaba sinalizando que seus colaboradores não são capazes de entregar um serviço eficiente.

O que fazer em um ambiente tóxico

O profissional que trabalha em um ambiente tóxico, pode achar melhor ir atrás de um outro emprego. Uma boa dica é estabelecer um tempo em seu dia a dia para esta tarefa, para que você não saia da empresa sem ter um outro serviço. Aliás, pode ser interessante no período, registrar quaisquer situações de insalubridade.

Também é importante que se imponha limites, mostrando aos colegas que você não está disponível fora do local de trabalho. Caso haja algum problema, é conveniente conversar com o seu supervisor explicando qual é a situação. Analogamente, uma boa dica é buscar apoio psicológico através de um programa de assistência da empresa.

O trabalhador deve também procurar ter mais cuidado consigo mesmo, no seu dia a dia. Ele pode fazer uma atividade física, ou começar um hobby. Em suma, é preciso encontrar formas de combater o estresse no ambiente corporativo, visto que a organização não provê o suficiente acerca de um espaço de trabalho mais saudável.