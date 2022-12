Saber o que responder a uma crítica é muito importante para que possamos manter um diálogo amigável e equilibrado, mesmo quando ouvimos algo negativo sobre o nosso desempenho no trabalho, por exemplo.

Porém, isso não quer dizer que seja simples ou prático se manter tranquilo nessas situações, concorda? Por isso, neste texto apresentamos algumas considerações sobre isso, para que você possa refletir com a gente. 😉

O que responder a uma crítica?

Não existe uma resposta perfeita para uma crítica, mas existem fatores que nos ajudam a lidar com esse momento importante no dia a dia de trabalho. Afinal, quem nunca recebeu um feedback negativo e teve que lidar com ele, não é mesmo?

Portanto, selecionamos alguns pontos de reflexão que podem te ajudar nesse objetivo de ter uma boa reação frente à crítica. Vejamos:

1. Primeiramente, escute

Antes de querer se defender ou falar qualquer coisa, escute. Muitas vezes, quando percebemos que o outro está apresentando uma crítica sobre nós, acabamos querendo justificar o mais rápido possível. No entanto, escutar é algo muito importante, pois ajuda você a compreender qual é o ponto de vista do outro, antes de apresentar os seus argumentos.

2. Entenda o que realmente é verdade

Qual parte da crítica realmente é de verdade, e qual parte diz respeito a algo que “não foi bem assim”? Analise isso com bastante atenção. Assim, você conseguirá argumentar quais fragmentos são uma inverdade, ao mesmo tempo em que admite os pontos reais, sem vergonha de fazer isso, ok?

3. Cuidado com o modo defensivo

O modo defensivo costuma aparecer de forma automática. Estamos acostumados a nos defender de qualquer crítica ou feedback negativo. Portanto, sugerimos que você fique atento a isso na hora de responder a uma crítica. Será que você realmente está se permitindo aprender com o feedback, ou está apenas tentando se defender?

4. Admita os erros e considere apresentar as possíveis soluções

Admitir os nossos erros é algo que pode ser doloroso, mas, ao mesmo tempo, prova a nossa integridade. Por isso, não tenha vergonha de admitir os seus erros e, se possível, apresente as soluções que você deseja colocar em prática.

5. Encare a crítica como um combustível para o crescimento

Na hora de responder a uma crítica, pense que ela pode ser vista como um combustível para o seu crescimento. Entenda-a como uma oportunidade de implementar mudanças pertinentes na sua forma de atuar e siga em frente.

6. Não xingue e nem ofenda o outro, mesmo que ele tenha feito isso

Às vezes, a crítica que a outra pessoa faz não é algo profissional ou equilibrado. Ela pode se deixar levar e aumentar o tom de voz, xingar e ofender você. No entanto, não existe uma fórmula para responder a uma crítica ofensiva como essa, o ideal é manter o respeito e o equilíbrio frente ao que acontece.

Você não precisa “se rebaixar” igual a outra pessoa, xingando-a e ofendendo-a. Você pode, simplesmente, manter a compostura, impor um limite dizendo que não aceitará tais ofensas e retirar-se do ambiente em questão, protegendo a sua saúde mental.

Pense nisso!