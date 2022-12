O que você quer para 2023? É hora de fazer a lista de desejos

Foto: Divulgação

O ano de 2022 está chegando ao fim. E com ele todo mundo cria listas de resoluções: parar de fumar, fazer uma nova dieta, viajar, casar, começar a academia, etc. Mas de você eu quero saber outra coisa: o que é que você está planejando para a sua carreira em 2023?

Crise instalada, pânico de desemprego e cenário político-econômico desacreditado. Ultimamente esses são os assuntos mais recorrentes na mídia e nas rodas de amigos. Mas pense aqui comigo: quanto mais nós focamos no problema, mais a gente valida ele e ficamos sem perspectivas de soluções. Todas as desculpas para desligamentos e qualquer outra coisa que der errado estão voltadas para a recessão. E você fica paralisado com isso ou procura novas alternativas?

Manter-se otimista é um desafio. Mas enquanto você estiver atuando sempre à espera do bicho papão, uma hora ele aparece

Sim, calma, eu sei ela está aí, a crise. Mas eu te digo uma coisa: no meu ramo profissional e em outros também tenho identificado muitas oportunidades. E acontece algo no mínimo incoerente: ao mesmo tempo em que o índice de desemprego aumenta, existem, também, vagas de trabalho, algumas até com uma excelente remuneração, mas que não estão sendo ocupadas. E o que tenho escutado dos gestores é uma única explicação: não existe profissional qualificado para ocupar o cargo.

Então faz o seguinte, como a gente não tem uma bola de cristal de como será 2023, acredito que podemos fazer as nossas resoluções para o ano seguinte (aquela lista de promessas que iremos realizar) com foco no trabalho. Então, identifique as demandas que estão acontecendo na sua área. Procure ampliar o seu leque de habilidades. Esse é o momento de você se destacar.

Quem conseguir se manter no mercado de trabalho, superando as dificuldades atuais, vai também aproveitar melhor as oportunidades nesse ano que vai chegar. Então prepare-se para esse momento.

Aqui vão as minhas 03 dicas para suas RESOLUÇÕES PROFISSIONAIS:

Faça um novo curso que lhe capacite ainda mais para o mercado de trabalho. Foque na sua área de atuação. Estude algo que vai potencializar a sua competência técnica e as suas habilidades.

Sim, você vai ter que abrir mão de alguns prazeres. Ter foco não é ter, apenas, pensamento positivo, é preciso ação alinhada com o que você se prometeu para 2023.

Nada do que você colocou na sua lista de resoluções de ano novo vai ser alcançado, se você ficar parado(a) esperando a sorte cair do céu.

A chegada de um novo ano gera boas expectativas, mas não adianta só pular as sete ondas no mar se concentrando nos seus desejos. É, é preciso otimismo, planejamento, estratégia e atitude. Lembre que cada conquista que você teve na vida não veio de mãos beijadas e nem caiu do céu. Cada conquista nossa é fruto do comprometimento com aquilo que a gente quer, vem de esforço e dedicação. É aquela história: não adianta querer ganhar na mega-sena da virada, se você nem quer se dar ao trabalho de ir à casa lotérica, né?

Feliz ano novo e desejo muita saúde e dias melhores com muitas conquistas! Nos vemos em 2023!

