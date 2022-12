Criada com a intenção de promover saúde e bem estar entre a população, o Oba Hortifruti está presente no mercado há mais de 4 décadas e atualmente é uma das mais importantes empresas do Brasil no seu segmento. A companhia deu início a essa semana com várias oportunidades de empregos. Confira.

Oba Hortifruti abre novos EMPREGOS pelo país

O Oba Hortifruti é uma das maiores redes de hortifruti presente no Brasil, suas atividades chegam em diversas regiões do país e a empresa garante produtos frescos e não perecíveis. Sempre priorizando o equilíbrio entre o sabor e a saúde, a companhia deseja crescer ainda mais no mercado.

Acreditando no potencial de seus colaboradores, a empresa oferece várias oportunidades para se desenvolver e mostrar o seu melhor no ambiente de trabalho. Hoje, o Boa Hortifruti anunciou novos empregos em alguns estados do Brasil como São Paulo, Distrito Federal e Goiás. Confira.

Oficial de Manutenção (Fuzileiro Industrial) – Campinas/SP;

Aux. de Açougue – São Paulo;

Coordenador de TI em Logística – Campinas/SP;

Repositor de Mercadorias – Goiânia/GO;

Analista de Comércio Exterior Sênior – Campinas/SP;

Fiscal de Caixa – São José do Rio Preto / SP;

Analis.de Prevenção de Perdas – Campinas / SP;

Gerente de Prevenção e Perdas – São Paulo;

Assistente de Inventário – Campinas/SP;

Auxiliar de Limpeza – Brasília/DF;

Op. de Caixa – Goiânia/GO.

Como se candidatar

Para ter acesso a mais informação referente às vagas, o candidato deve entrar no site 123 empregos. Lá, você vai encontrar as instruções para o cadastramento de um currículo para análise.

