Obras Sociais Irmã Dulce pedem socorro para seguir com atendimentos

Foto: Divulgação/ OSID

As Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) atravessa atualmente um momento delicado. A instituição fundada pela primeira santa brasileira, Santa Dulce dos Pobres, vai terminar o ano com um déficit operacional de R$ 30 milhões – R$ 20 milhões negativos do atual exercício, somados ao déficit acumulado de 2021, de R$ 11 milhões.

Um dos maiores complexos de saúde do Brasil, a OSID atende, em média, cerca de 3 milhões de pessoas por ano. Segundo um comunicado enviado à imprensa, a OSID destaca que a situação se agravou ainda mais com o enfrentamento da pandemia da Covid-19 e com o avanço da inflação nos preços dos insumos, como material hospitalar e medicamentos, em mais de 10% em 2021 e de 6% no ano corrente.

De acordo com o gestor Administrativo e Financeiro das Obras Sociais, Milton Carvalho, no valor devido impactam também as contas de serviços essenciais para o funcionamento da instituição. Só com o combo energia, telefonia e água, o gasto total de janeiro a outubro de 2022 foi de quase R$ 6 milhões.

Uma interrupção no atendimento prestado pelas Obras Sociais atingiria um amplo público com perfis variados. São pacientes oncológicos, idosos, pessoas com deficiência e portadoras de deformidades craniofaciais, dependentes de substâncias psicoativas, pessoas em situação de rua, crianças e adolescentes em risco social, entre outros públicos, que dependem diariamente do trabalho social realizado pela instituição da primeira Santa brasileira.

“Diante do déficit financeiro apresentado, nós vivemos, sim, um risco grande de reduzir serviços. Precisamos do apoio de todos para que não tenhamos que diminuir o número de leitos nem o número de atendimentos”, confirma o gestor de Saúde da OSID, André Fraife.

DOAÇÕES – Para ajudar a manter vivo o legado de amor e serviço de Irmã Dulce, a OSID vem recorrendo principalmente às campanhas de doação junto à população. Por exemplo, é possível doar agora mesmo, a partir de R$ 10, através do PIX amigos@irmadulce.org.br.

Quem tiver interesse pode se cadastrar também no programa Sócio-Protetor, doando mensalmente à instituição da Mãe dos Pobres. Mais informações sobre como ajudar a OSID podem ser obtidas através do telefone (71) 3316-8899, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30; ou através do site.

