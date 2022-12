Obrigado 2022 e que venham novos negócios em 2023

Foto: Divulgação

Provavelmente concordamos que 2022 não foi o ano mais fácil de nossas vidas. Pós pandemia, expectativas de recuperação econômica, anseios por mudança, alterações políticas e Copa do Mundo são alguns dos cenários vivenciados neste ano.

Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Isso significa que ao longo deste período vi empresários não resistirem a crise, enquanto outros descobriram novas formas de crescer, capitalizar, criar ou reinventar os seus negócios.

Do meu lado, sinto ter vivido uma roda-gigante: horas no alto, horas em baixa, nada muito confortável, mas resistente. A sensação não é a de ter terminado um ano glorioso, mas a de agradecer por ter sobrevivido e seguido. Não termino 2023 com um largo sorriso empreendedor no rosto, mas sinto que acalorado por ter conseguido me manter firme e em frente. E você?

Segundo dados do Governo Federal, foram abertas 1,3 milhões de empresas no primeiro quadrimestre de 2022, contra 541.884 que fecharam, proporcionando um transparente cenário do que foi o último ano.

Não foi fácil, mas para quem empreende eu sinto que talvez nunca seja uma estrada calma. Precisamos manter a resiliência, coragem, autoestima, disciplina e esperança em dias melhores. Não desista!

Ao longo do ano estivemos aqui dividindo experiências, compartilhando causos, descobrindo referências e antecipando tendências. Junto a vocês testamos estratégias e validamos oportunidades, tudo com pesquisa, escuta e trabalho.

Esse último artigo do ano é um agradecimento pela audiência de vocês e uma renovação dos nossos votos. Afinal, o show não pode parar!

Negócios, criatividade e prosperidade para 2023. Que comece o novo!

Leia mais sobre Conexões e Negócios no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.