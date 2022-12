OceanPact abre vagas de emprego no Rio de Janeiro

A OceanPact é uma companhia pública e uma das principais prestadoras de serviços do meio ambiente marinho no Brasil, principalmente para o monitoramento, pesquisa, proteção e utilização sustentável dos recursos marinhos, costeiros e marinhos no segmento de gás e petróleo, mas também em diversas outras áreas econômicas, como setores como telecomunicações, portos, energia, navegação e mineração. Ela está ofertando algumas oportunidades de trabalho, confira a seguir todas elas.

OceanPact possui novas oportunidades de trabalho abertas

Os negócios da OceanPact estão divididos em dois setores conhecidos como Serviços e Embarcações. A empresa opera nestas duas divisões em 3 áreas de atividade: Meio Ambiente, incluindo remediação ambiental, serviços de proteção ambiental, segurança operacional, levantamentos oceanográficos, estudos ambientais e licenciamento.

Ela está com algumas vagas disponíveis e a companhia busca um perfil ideal precisar partilhar de seus valores e expressar o compromisso com o melhor resultado possível, além de gostar do que faz e se esforçar para conduzir suas atividades com segurança. Confira a seguir as vagas que estão sendo ofertadas e em seguida descubra como participar do processo de seleção:

Ass. de Comissionamento;

Jovem Aprendiz;

Aux. Financeiro;

Comandante;

Anl. de Telecomunicação;

Op. de Resposta a Emergência;

Anl. Contábil Junior;

Coord. de Comissionamento;

Aux. Administrativo.

Como se candidatar

Para concorrer às oportunidades da empresa OceanPAct, acesse o site 123 empregos, encontre a função de interesse e se o seu perfil for compatível com os requisitos, registre o seu currículo com todas as suas informações pessoais e profissionais na plataforma e aguarde entrarem em contato.

