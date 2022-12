Oi abre novos EMPREGOS em todo o país; veja os cargos

Criada em 1998, a Oi passou a operar em 64% do país após a privatização do sistema Telebrás. Em 2008, a empresa lançou a telefonia móvel no estado de São Paulo, adquiriu a BrT em 2009, assumiu o controle acionário em 2010 e passou a atuar em todo o território nacional. Em 2012, pela primeira vez, a empresa negociou ações da companhia na Bolsa de Valores de São Paulo e na Bolsa de Valores de Nova York, após um processo de reestruturação societária.

Oi anuncia novas oportunidades de trabalho pelo Brasil

Como parte de um plano estratégico lançado em 2019, a Oi decidiu focar em serviços de fibra ótica e, por isso, optou por sair do mercado de telefonia móvel, concluindo a venda da UPI Ativos Móveis em 2022.

Esta empresa de telecomunicações fornece serviços de banda larga, televisão por assinatura e transmissão de voz local e de longa distância. Além de atender o mercado de varejo, a companhia também fornece soluções de TI hospedadas em plataformas de computação em nuvem para empresas de todos os portes. Veja a seguir todas as vagas que estão abertas e saiba como se inscrever logo em seguida:

Advogado;

Vendedor Externo;

Anl. de Negócios;

Gerente Especializado;

Anl. de Redes;

Tec. Telecom;

Aprendiz;

Superv. de Vendas Externas;

Arquiteto de Sistema.

Veja também: CredPago abre vagas de emprego no sul do país

Como se candidatar

Para enviar o seu currículo para as vagas anunciadas pela Oi, acesse o site 123 empregos. Em seguida, após encontrar o cargo desejado e se a sua formação e trajetória profissional corresponder às expectativas da empresa, faça o seu cadastro.

Saiba tudo sobre os principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas aqui, no Notícias Concursos. Acompanhe todos os dias as vagas de emprego atualizadas.