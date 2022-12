Onde consultar o número do meu PIS? Confira as possibilidades

Os trabalhadores que atuam no setor privada com a carteira assinada ou sob o regime CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), ingressam no Programa de Integração Social, mais conhecido como PIS. Além dos diversos benefícios concedidos no âmbito federal, o projeto contribui no desenvolvimento das empresas.

Na prática, o PIS se refere a um número que deve ser fornecido essencialmente em determinadas situações. Desse modo, é muito importante que o trabalhador o tenha em em mente ou anotado em um local de fácil acesso. Em suma, a sequência numérica pode ser encontrada nos seguintes locais:

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

Extrato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

Cartão Cidadão;

Agência da Caixa Econômica Federal (CEF).

Como consultar o PIS

Além dos meios de consulta citados anteriormente, o procedimento também podem ser realizado no portal do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), ou no Meu INSS com o CPF. Veja o passo a passo:

Consulta pelo CNIS:

Acesse o site do CNIS; Selecione o item “Cidadão”; Em seguida, no canto superior. à esquerda, clique na opção “Inscrição”; Escolha a opção “Filiado”; Preencha os campos com suas informações pessoais; Quando aparecer o seu NIT, esse é o seu número do PIS.

Consulta pelo Meu INSS:

Acesse o aplicativo Meu INSS; Na sequência faça o login via gov.br; Caso ainda não tenha um registro, cadastre-se com seus dados; Ao entra na plataforma, vá no canto superior da tela para ver os detalhes do PIS; Feito isto, é possível conferir todas as informações sobre programa e tirar dúvidas, caso ainda tenha.

Abono salarial PIS/PASEP

O abono salarial PIS/PASEP é um benefício pago todos os anos aos trabalhadores que se enquadram nas condições de concessão dos recursos. Neste caso, é preciso:

Estar inscrito no PIS há pelo menos 5 anos;

Ter trabalhado por pelo menos 30 dias no ano anterior;

Ter recebido, em média, até dois salários mínimos por mês;

Estar com os dados devidamente informados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais), de responsabilidade do empregador.

A Caixa Econômica Federal é a responsável pelos pagamentos do PIS, destinados ao trabalhadores que atuam na iniciativa privada, enquanto o Banco do Brasil é o gerenciador do PASEP, voltado aos servidores públicos.

Como consultar o abono salarial PIS/PASEP?

Os trabalhadores que estão com dúvidas sobre o direito aos valores provenientes do abono salarial, podem fazer a consulta da elegibilidade ligando no telefone 158 ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTD).

Todavia, o trabalhador do setor privado pode consultar a situação do benefício no aplicativo Caixa Trabalhador e Caixa Tem. Enquanto isso, os servidores públicos podem acessar as informações pelos seguintes números:

Central de Atendimento 4004-0001, capitais e regiões metropolitanas; ou

Central de Atendimento 0800 729 0001, interior.