Onde é melhor guardar meu dinheiro? Na poupança ou no Nubank?

A poupança é uma ótima opção de investimento para quem quer guardar dinheiro e ter rendimento ao mesmo tempo. Nos últimos anos esse setor cresceu bastante, e hoje já é possível optar pelos serviços com condições que mais são vantajosas para você.

Entre as opções está a conta digital do Nubank, banco digital que atualmente é uma referência em serviços financeiros. Abaixo, confira se vale a pena depositar o seu dinheiro na conta da fintech.

Rentabilidade da conta do Nubank

De antemão, é importante frisar que a poupança é um investimento de baixo risco, porém, não é atrelada ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

Sendo assim, o investidor que procura retorno vantajosos deve avaliar o CDI aplicado pela instituição financeira que oferece o serviço. Neste contexto, a conta digital do Nubank pode ser uma opção interessante, pois paga 100% do CDI.

Na prática, a fintech investe os recursos de seus clientes no Tesouro Nacional, um segmento de baixo risco no mercado. Assim, ao mesmo tempo ele tem seu patrimônio assegurado pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

Com isso, até R$ 250 mil investidos estarão assegurados pelo FGC. Portanto, considerando a rentabilidade, guardar o dinheiro no Nubank pode ser mais interessante.

Empréstimo consignado do Nubank

Em agosto, o Nubank anunciou que planeja oferecer empréstimo consignado aos seus clientes. Diante disso, em reunião com especialistas do BTG e Goldman Sachs, a fintech afirmou que já fechou os acordos necessários com órgãos federais.

O objetivo é lançar o mais novo serviço no primeiro semestre do ano que vem, no momento, o consignado do banco digital ainda está em fase de testes. Desse modo, a intenção é utilizar US$ 650 milhões para inovação dos produtos.

A nova linha é voltada aos aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e servidores públicos. Trata-se de uma nova estratégia da empresa para ampliar os seus serviços bancários.

Desse modo, não diferente, o empréstimo consignado permitirá um desconto automático na folha de pagamento, especialmente do contracheque do INSS. Além disso, o negócio oferecerá as taxas mais baixas.

Lembrando que, como funciona semelhante a um crédito pessoal do INSS, quem aderir a modalidade receberá valores inferiores ao comum. Todavia, o empréstimo é importante para quem deseja ter autonomia financeira.

No mais, é importante ressaltar que o Nubank pretende liberar novos produtos, como a antecipação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e a possibilidade de contratar empréstimos por meio de investimentos.