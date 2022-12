Ônibus continuam suspensos no Nordeste de Amaralina

Foto: Reprodução / TV Bahia

Ônibus do transporte público de Salvador não estão circulando nas ruas principais dos bairros do Complexo do Nordeste de Amaralina, na manhã desta sexta-feira (30). O motivo, segundo o Sindicato dos Rodoviários, é a insegurança.

Já no bairro de Santa Cruz, que fica no mesmo complexo, o serviço foi restabelecido, nesta sexta.

O policiamento na região foi reforçado pela PM na madrugada de quinta-feira (29), depois que amigos, familiares e vizinhos de Marcelo Daniel Ferreira, de 19 anos, protestaram e pediram justiça pela morte do jovem.

Segundo a Polícia Militar, o patrulhamento foi reforçado pelo Comando de Policiamento Regional da Capital (CPRC) Atlântico. Unidades territoriais e especializadas ampliaram as ações nas entradas, saídas e finais de linha.

Apesar disso, ônibus suspenderam a circulação em várias partes do Complexo, que une os bairros Vale das Pedrinhas, Chapada do Rio Vermelho e Nordeste de Amaralina.

De acordo com a PM, abordagens a carros, motocicletas, ônibus e pedestres são realizadas para evitar qualquer ação ilícita. Denúncias de crimes na região podem ser feitas através dos telefones 190 (Centro Integrado de Comunicações – Cicom) e 181 (Disque Denúncia). O sigilo é garantido.

