Ônibus intermunicipais pegam fogo em garagem de Salvador

Ao menos 3 ônibus intermunicipais de uma empresa de viação pegaram fogo, na manhã desta quinta-feira (15), em Salvador. A garagem da Marte Transportes fica próxima a Rodoviária da capital baiana.

Até o momento, não há informações de feridos. O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) realiza o combate às chamas com dois caminhões. A fumaça preta, causada pelo fogo, pode ser vista de vários bairros, incluindo Saramandaia.

Em nota, os Bombeiros informaram que a causa do incêndio é desconhecida. Moradores relatam que este é o segundo incêndio no local. Em entrevista à TV Bahia, um representante da Sinart, empresa que opera o terminal rodoviário, informou que as chamas teriam iniciado durante uma operação de solda.

A Marte Transportes atende municípios do norte da Bahia e a cidade de Petrolina, em Pernambuco desde a fundação, em 2006. Ela atua no mercado há 16 anos. O iBahia entrou em contato com a empresa em busca de mais informações e aguarda posicionamento.

Vizinhança

Moradores da rua que fica atrás da garagem relataram prejuízos causados pelo incêndio. Uma senhora de prenome Maria teve o teto queimado. Outro morador, de identidade não revelada, informou que teve uma torneira furada e o tanque de água derretido.

Vale ainda ressaltar que algumas pessoas precisaram de atendimento médico, segundo a TV Bahia, por conta da fumaça. Em nota, guarnições do 12° GBM/Salvar confirmou a informação e disse que atendeu – pelo menos – seis pessoas que teriam inalado fumaça.

Elas receberam o atendimento pré-hospitalar (APH) e já estão sendo levadas para unidades de saúde. Algumas vítimas foram encaminhadas para UPA dos Barris, segundo moradores.

