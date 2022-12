Ônibus voltam a rodar no Nordeste de Amaralina após dois dias

Foto: Reprodução / TV Bahia

Os ônibus do transporte público de Salvador voltaram a rodar normalmente no complexo do Nordeste de Amaralina nesta sexta-feira (30), dois dias após o serviço ser suspenso na região. A informação foi confirmada ao iBahia pela Secretaria de Mobilidade (Semob).

De acordo com a pasta, a operação foi retomada depois das 14h, após definição com a Polícia Militar, que está na comunidade para garantir a segurança no local. Além do Nordeste de Amaralina, o retorno do transporte inclui também o acesso dos ônibus ao final de linha de Santa Cruz e Vale das Pedrinhas.

Os coletivos deixaram de rodar na região na quarta-feira (28), depois que protestos foram realizados por moradores. O ato foi motivado por uma ação de policiais militares que matou um jovem de 19 anos e deixou um homem de 34 anos ferido.

No ato, amigos, familiares e vizinhos de Marcelo Daniel Ferreira protestaram e pediram justiça pela morte dele. A população alega que os policiais chegaram na localidade conhecida como Capim, onde as vítimas estavam, atirando. O caso é apurado pela Corregedoria da Polícia Militar e pela Polícia Civil.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.