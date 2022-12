A Ontex é uma companhia multinacional que atua na produção de produtos de higiene pessoal para bebês, adultos e mulheres, presente em mais de 100 países. No Brasil, a empresa trabalha com as marcas POM POM, Turma da Mônica Baby, Moviment, Sapeka e várias outras.

Ontex abre vagas de emprego em Goiás; veja os cargos

A empresa busca sempre atuar com muita paixão e se importa em tudo que faz, pois sabe que a confiança que seus clientes e funcionários depositam nela vem da qualidade entregue em seus produtos e atendimento.

A companhia busca por novas pessoas para formar uma nova equipe, e auxiliar no desenvolvimento de suas atividades priorizando a entrega de qualidade e excelência em seus serviços. As vagas divulgadas, a seguir são para aqueles que buscam pelo seu desenvolvimento profissional, visando a transformação e a diferença no cuidado com as pessoas. Confira.

Analista de Infraestrutura – Senador Canedo/GO;

Coordenador de Melhoria Contínua – Goiás;

Analista de Revenue Management – São Paulo;

Especialista de Sistemas – Goiás;

Auxiliar de Produção (Fábrica de Recuperadora de Celulose) – Senador Canedo/GO;

Jovem Aprendiz de Controles Logísticos – Goiânia/GO;

Analista de Planejamento e Controle de Manutenção Pleno – Senador Canedo/GO;

Supervisor de Produção – Senador Canedo/GO;

Auxiliar de Expedição – Goiânia/GO.

Veja também: TELEMONT abre NOVAS vagas de emprego pelo país

Como se candidatar

Para mais informações sobre as oportunidades anunciadas, o candidato pode acessar o site 123 empregos e enviar um currículo para a Ontex analisar.

Fique atento a todas as atualizações do Notícias Concursos, e saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente.