Ontex Brasil abre vagas de emprego pelo Brasil

A Ontex Brasil é uma companhia internacional que produz soluções de higiene pessoal para adultos, bebês e mulheres. Os seus produtos são distribuídos em mais de cem países através de private label. No Brasil, eles mostram marcas que os brasileiros adoram, como Moviment, POM POM, Sapeka, Turma Da Mônica Baby, Big Fral e Cremer.

Ontex Brasil tem oportunidades de trabalho abertas no país

Se há algo que todo funcionário da Ontex Brasil tem é paixão, eles são apaixonados, se preocupam com tudo o que fazem pela empresa porque sabem que a confiança que os seus clientes e funcionários depositam neles vem de sempre cumprirem as suas promessas.

Lá cada um deles está comprometido em assumir a responsabilidade de fazer o que é correto, e a integridade não é negociável. Quando falam de resultados de pesquisa, o seu lema é “Somente o melhor: essa é a nossa promessa”. Você sabe o que os diferencia? Pessoas, todos eles trabalham juntos para atingir os seus objetivos, e tudo o que fazem tem as pessoas no centro. Conheça abaixo todas as vagas abertas e saiba como se inscrever logo após:

Anl. de E-commerce Junior;

Superv. de Produção;

Anl. de Infraestrutura Sênior;

Anl. de Projetos Sênior;

Promotor de Merchandising;

Anl. de Revenue Management Pl;

Gerente de Mkt e Inovação;

ANL. E-COMMERCE Pleno.

Veja também: Aurora Coop abre NOVAS vagas de emprego em todo o país

Como se candidatar

Para participar do processo de seleção dos candidatos para as vagas anunciadas pela empresa Ontex Brasil, visite o site 123 empregos, encontre o cargo desejado e faça o seu registro no sistema.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos.