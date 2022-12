A promoção Open Finance e Cartões Caixa premia os clientes com cartão de crédito com cashback. Compartilhe seus dados com a Caixa, contrate cartão de crédito e ganhe até R$ 50 de cashback e 1 ano de anuidade grátis, de acordo com informações oficiais.

Open Finance e cartão de crédito: Caixa oferece cashback para o cliente que compartilhar seus dados

Segundo informações da Caixa Econômica Federal, para participar da promoção o cliente deve compartilhar seus dados de outra instituição financeira com a Caixa via Open Finance. Em seguida, o cliente deve contratar um cartão ou emitir um cartão adicional / mesada entre 21/11/2022 e 31/12/2022.

Cartões Participantes da promoção – Pessoa Física

Elo Sim

Elo Caixa Pra Elas

Elo Mais

Elo Grafite

Elo Nanquim

Elo Diners

Visa Sim

Visa CAIXA Pra Elas

Visa Gold

Visa Platinum

Visa Infinite

Cartão Pessoa Jurídica

Empresarial Elo

Empresarial Elo Mais

Empresarial Elo Grafite

Empresarial Visa

Como ocorre o cashback?

O cashback será pago ao cliente de acordo com os gastos. Confira os valores oficiais da Caixa:

Gastos e Crédito em Fatura

R$7,00 a R$99,99 – R$ 0,00

R$ 100,00 a R$ 199,99 – R$ 10,00

R$ 200,00 a R$ 299,99 – R$ 20,00

R$ 300,00 a R$ 399,99 – R$ 30,00

R$ 400,00 a R$ 499,99 – R$ 40,00

R$ 500,00 ou superior – R$ 50,00

No caso de novos cartões, o cashback será creditado na 1ª fatura do cartão, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Além disso, no caso de emissão de cartão adicional ou mesada, o cashback será creditado na próxima fatura após a data de emissão do cartão.

Regulamento

Segundo o regulamento oficial da promoção, a Ação de Oferta e Emissão Cartão com Compartilhamento de Dados via Open Finance tem por objetivo oferecer aos clientes elegíveis, crédito em fatura limitado a R$50,00.

No caso de novos cartões, o crédito na fatura será concedido de acordo com os gastos realizados na 1ª fatura do cartão. Além disso, no caso de emissão de cartão adicional ou mesada, o crédito na fatura será concedido de acordo com os gastos realizados na próxima fatura após a data de emissão do cartão.

Sobre a elegibilidade

São elegíveis para participação na referida ação os clientes que cumprirem os requisitos abaixo:

Adquirir cartão nas variantes listadas no item 1.5 ou, aqueles que já possuem cartão, e emitir adicional ou mesada no período da campanha;

Compartilhar seus dados de outra instituição financeira com a Caixa;

via Open Finance no link https://consentimento.openbanking.caixa.gov.br/compartilhamento ou no site caixa.gov.br, (Open Finance), (Quero trazer meus dados).

Além disso, o cliente deve estar adimplente com a fatura e pagar em dia pelo menos uma fatura emitida com vencimento até 31/03/2023. Confira o regulamento oficial da promoção no site da Caixa Econômica Federal.