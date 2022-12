Operação apreende cocaína e mais em encomendas dos Correios

Foto: Ascom PC

Uma operação policial apreendeu porções de maconha, haxixe, tabletes de cocaína e comprimidos de ecstasy dentro de encomendas dos Correios nesta quarta-feira (21). O material ilícito estava disfarçado de brinquedos, bombas de ar e caixas de presentes.

A investida aconteceu no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas, na BR-324, na altura de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador.

Policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), através da Coordenação de Narcóticos, em conjunto com o canil da Coordenação de Operações Especiais (Coe) realizou nesta tarde a última fase da Operação Correios.

Os agentes contaram com a ajuda das cadelas Jade e Laika. Os animais foram responsáveis por detectar a presença das drogas através do faro.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, a maioria das embalagens vieram de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e tinham como destino cidades do interior do estado e a capital baiana. Todo o material apreendido será encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), para ser periciado.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.