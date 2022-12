Operação cumpre mandado contra pornografia infantil em Barra

Foto: Divulgação

Uma operação da Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão contra um suspeito de compartilhamento de pornografia infantil, nesta terça-feira (13), na cidade de Barra, no oeste da Bahia.

De acordo com a PF, as investigações foram iniciadas após informações de que um grupo estava realizando a propagação do conteúdo envolvendo criança e adolescente em aplicativos de mensagem.

Durante o cumprimento da ordem judicial, foram apreendidos equipamentos como celulares e HDs. Ainda conforme a PF, as investigações prosseguirão para identificar e responsabilizar os envolvidos.

