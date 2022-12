Operação de fim de ano do ferry boat contará com 5 embarcações

Foto: Divulgação/Internacional Travessias Salvador

O sistema ferry boat, responsável pela travessia entre Salvador e a Ilha de Itaparica, vai funcionar com uma operação especial para atender à demanda das festas de fim de ano.

De acordo com informações da Internacional Travessias Salvador, empresa que administra o meio marítimo, entre os dias 22 de dezembro e 9 de janeiro, o sistema funcionará com cinco embarcações.

O transporte terá saídas regulares de hora em hora, de segunda a sábado das 5h às 23h30 e aos domingos e feriados, das 6h às 23h30, além de viagens extras, que irão ocorrer de acordo com a demanda.

Quatro ferries farão as travessias: Zumbi dos Palmares, Ivete Sangalo, Maria Bethânia e Rio Paraguaçu farão as travessias nos dois primeiros dias de operação. No sábado, dia 24, o Anna Nery será integrado.

Veículos pesados

Como já amplamente divulgado, em atendimento à resolução da Agerba, permanece a suspensão temporária das travessias de veículos pesados às sextas, sábados e domingos, vésperas de feriado e no dia posterior a um feriado, em horários específicos. No sentido terminal São Joaquim para Bom Despacho a suspensão ocorre das 5h das sextas-feiras até às 15h dos sábados, como também das 5h de vésperas de feriados até às 5h do dia posterior.

No sentido terminal Bom Despacho para São Joaquim, a suspensão é válida das 5h dos domingos até às 5h da segunda-feira, como também das 5h do dia posterior ao feriado até às 5h do dia seguinte.

Portanto, para o período desta operação de fim de ano, trata-se dos dias 23, 24, 25 e 26 de dezembro; além de 30 e 31 de dezembro; 1 e 2 de janeiro. Veículos pesados transportando alimentos e pacientes em tratamento fora do domicílio poderão embarcar normalmente no período de restrição. A informação está fixada nos guichês, nos terminais, acessível a todos os usuários.

Bilheteria

A bilheteria do Sistema Ferry-Boat é eletrônica, respeitando a capacidade de atendimento das embarcações a cada viagem. Após a conclusão da venda de bilhetes para um horário de embarque, há uma breve pausa (em geral, menos de 10 minutos) até que a venda para a viagem seguinte ocorra.

Atendimento preferencial e Ferry-Card

Passageiros com passe livre e gratuidades por lei (10% da capacidade da embarcação, conforme prevê a Lei), são atendidos por meio de guichês exclusivos, como já praticado em outros feriados. Pessoas que possuem Ferry-Card também contam com guichê específico.

Prevenção

Atendendo ao Decreto Estadual 21.744, de 28 de novembro de 2022, os usuários do sistema deverão adotar o uso de máscaras para prevenção da Covid-19, contribuindo para o cuidado com todos. Alertas serão emitidos a todos através de avisos sonoros e cartazes informativos fixados em locais de acesso dos passageiros.

Reforço

A operação especial de fim de ano, assim como acontece em todos os feriados, tem apoio da Policia Militar (16ª CIPM e 5ª CIPM; Salvador e Ilha de Itaparica), Polícia Militar Rodoviária (5ª CIPM, Ilha de Itaparica), Transalvador, Secretaria Municipal de Transporte de Itaparica, SALVAR/Corpo de Bombeiros e SAMU.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.