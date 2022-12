Operação tapa-buracos recupera via rápida de acesso entre a parte alta e a orla de Penedo

Secom PMP

A Rodovia Mário Freire Leahy é o caminho mais rápido entre a parte alta de Penedo e a orla ribeirinha, pista de asfalto que está sendo recuperada para melhorar as condições do tráfego.

A operação tapa-buracos coordenada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP) começou nesta quarta-feira, 07, nas imediações do Trevo do Bom Jesus dos Navegantes e será estendida para a Avenida Divaldo Suruagy, até o limite da pavimentação com paralelepípedo.

“Estamos dando continuidade a operação tapa buraco, mais uma parceria entre a Prefeitura de Penedo e o Governo de Alagoas que beneficia toda a população. O trabalho começou na parte alta, no Trevo do Bom Jesus, e vai até a sede da antiga Volkswagen”, informa o engenheiro Ivo Costa, gestor da SEMSP.

Texto Fagner Honorato

Fotos Deywisson Duarte