Operação Toca da Onça prende 35 pessoas envolvidas com tráfico

Trinta e cinco são presos na Operação Toca da Onça (Foto: Ascom-PC)

Uma operação da Polícia Civil prendeu 35 envolvidos com o tráfico de drogas, homicídios e crimes contra o patrimônio na Bahia, nesta quinta-feira (22). A megaoperação intitulada “Toca da Onça”, do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), contou com mais de 200 policiais e cumpriu outros 90 mandados de busca e apreensão.

A ação, que ocorreu simultaneamente em bairros de Salvador, na Região Metropolitana, e nos municípios de Catu, Alagoinhas e Feira de Santana, foi resultado de meses de investigação.

De acordo com a diretora do Depom, delegada Christhiane Inocência, o objetivo era o cumprimento desses mandados de prisão e a retirada de circulação dos criminosos. Noventa mandados de busca e apreensão também foram cumpridos.

Segundo a polícia, todos os presos foram encaminhados para delegacias territoriais e, posteriormente, serão encaminhados ao sistema prisional, onde estarão à disposição da Justiça. A megaoperação teve participação de 43 delegacias territoriais e especializadas que compõem o Depom na capital e na Região Metropolitana.

Departamento de Polícia Metropolitana agiu com mais de 200 policiais em bairros de Salvador, na RMS e nos municípios de Catu, Alagoinhas e Feira de Santana (Fotos: Ascom-PC)

