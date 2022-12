Orguel abre vagas de emprego em todo o país

A Orguel existe há 55 anos e fornece aluguel de equipamentos e soluções sob medida para os setores da infraestrutura, indústria e construção. As suas equipes dedicadas planejam, desenvolvem e implementam projetos de engenharia exclusivos para enfrentar os desafios de formas e contraventamento, acesso, energia e elevação, garantindo tecnologia, segurança, qualidade e agilidade.

Orguel tem oportunidades de trabalho pelo Brasil inteiro

A Orguel atua em todo o Brasil com unidades em localizações estratégicas para garantir maior eficiência no processo de locação de equipamentos e aplicar soluções específicas de acordo com a necessidade de cada cliente. A empresa possui mais de 10 unidades em todo o Brasil, com uma logística incrível para os seus clientes acessarem de qualquer lugar do país.

A empresa oferta vários benefícios aos seus funcionários como, por exemplo, bônus de assiduidade, seguro de vida, previdência privada, vale alimentação e refeição, assistência odontológica e médica, dia de folga, vale transporte, auxílio educação, entre outros. Veja todas as vagas ofertadas abaixo:

Advogado;

Vendedor Interno;

Ajudante Geral;

Estágio em Tec. em Edificações;

Anl. de PCM;

Tec. em Projetos;

Anl. de Sistemas;

Mecânico de Manutenção;

Anl. de Suprimentos;

Tec. de Segurança do Trabalho;

Ass. Comercial.

Como se candidatar

Para se inscrever nas vagas divulgadas pela companhia Orguel, o primeiro passo é acessar o site 123 empregos, pois o processo seletivo é feito por meio desta plataforma. Em seguida, encontre a posição que deseja e leia com calma todos os requisitos para ver se ela se encaixa na sua formação profissional. Se sim, clique em Cadastrar-se, digite todos os dados corretamente e aguarde o contato deles.

