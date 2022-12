Orquestras do Montepio dos Artistas de Penedo e Filarmônica de Alagoas apresentam Concerto de Natal

Secom PMP

Músicas clássicas de temática natalina e sacra ecoaram na nave principal da catedral diocesana de Penedo na noite desta quarta-feira, 21 de dezembro.

O Concerto de Natal aberto ao público é mais um evento promovido pela Prefeitura de Penedo em parceria com o Governo de Alagoas, programa cultural de alto nível incluído nos atrativos do Penedo Luz.

A orquestra da Sociedade Montepio dos Artistas de Penedo, entidade sem fins lucrativos que forma músicos, foi regida pelo maestro Douglas Rocha na abertura do Concerto de Natal, apresentação aplaudida com entusiasmo pela plateia.

O reconhecimento do público à qualidade das apresentações se repetiu com a Orquestra Filarmônica de Alagoas, com destaque para a regência do maestro Luiz Martins e as músicas cantadas pela solista Elisângela Leandro, especialmente durante a interpretação da Ave Maria.

Fotos Deywisson Duarte – Secom PMP